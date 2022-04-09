  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Durmuyorlar! Fondaş medyaya bir yenisi daha eklendi
Gündem

Durmuyorlar! Fondaş medyaya bir yenisi daha eklendi

Fonlandıkları ülkelerin menfaatleri doğrultusunda Türkiye’de yayın yapan kuruluşların arasına bir yenisi daha eklendi. Fransa’da Türkiye aleyhinde yaptığı yayınlarla bilinen Le Monde, Türkiye’de yeni servis açtı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 11:33:00 -
Durmuyorlar! Fondaş medyaya bir yenisi daha eklendi

 

Fonlandıkları ülkelerin menfaatleri doğrultusunda Türkiye’de yayın yapan kuruluşların arasına bir yenisi daha eklendi.

Fransa’da Türkiye aleyhinde yaptığı yayınlarla bilinen Le Monde, Türkiye’de yeni servis açtı.

Kararı; Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya duyurdu.

Küçükkaya, “Yeni dönemin ilk haberi… Emek mücadelemize omuz verip istifa eden arkadaşlarımla birlikte yeniden yan yanayız… 22 Nisan’da Le Monde diplomatique Türkçe ile okuyucumuzla buluşuyoruz… Mayıs’ta büyük bir sürprize hazırlanıyoruz. Gazetecilikte yeni bir “KAPI”yı aralıyoruz…” ifadelerini kullandı.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sukru

Adam hiç çekinmeden resmen ve alenen tasmamızı taktık saldırmaya hazırız diyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay