Durmuyorlar! Fondaş medyaya bir yenisi daha eklendi
Fonlandıkları ülkelerin menfaatleri doğrultusunda Türkiye’de yayın yapan kuruluşların arasına bir yenisi daha eklendi. Fransa’da Türkiye aleyhinde yaptığı yayınlarla bilinen Le Monde, Türkiye’de yeni servis açtı.
Fonlandıkları ülkelerin menfaatleri doğrultusunda Türkiye’de yayın yapan kuruluşların arasına bir yenisi daha eklendi.
Fransa’da Türkiye aleyhinde yaptığı yayınlarla bilinen Le Monde, Türkiye’de yeni servis açtı.
Kararı; Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya duyurdu.
Küçükkaya, “Yeni dönemin ilk haberi… Emek mücadelemize omuz verip istifa eden arkadaşlarımla birlikte yeniden yan yanayız… 22 Nisan’da Le Monde diplomatique Türkçe ile okuyucumuzla buluşuyoruz… Mayıs’ta büyük bir sürprize hazırlanıyoruz. Gazetecilikte yeni bir “KAPI”yı aralıyoruz…” ifadelerini kullandı.