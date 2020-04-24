Durmuş Ayvaz kimdir? Amasya müftüsü kim oldu?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama ve göredev alınma kararları yayımlandı. Karara göre, Amasya İl Müftülüğüne Durmuş Ayvaz getirildi. Peki Durmuş Ayvaz kimdir, nerelidir? Durmuş Ayvaz hangi görevlerde bulundu?

Durmuş Ayvaz kimdir?

1971 yılında Trabzon İli Beşikdüzü İlçesi Takazlı Köyünde doğdu.

İlkokulu köyünde, İmam-Hatip Lisesini Trabzon-Vakfıkebir İmam-Hatip Lisesi’nde okudu. 1990 yılında İmam-Hatip olarak göreve başladı. 1993 yılında girdiği Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. 2000-2003 yıllarında İstanbul’da Haseki Müftülük kursunu bitirdi. Düzce İli Akçakoca llçesi Vaizliğine atandı. 2003-2005 yılları arasında Şırnak İli İdilİlçe Müftülüğüve 2005-2010 yılları arasında Amasya İli Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü yapan Durmuş AYVAZ, 12.07.2010 tarihinde Bursa Karacabey İlçe Müftülüğüne atanmıştır. Müftü Ayvaz, 2017 yılında Nilüfer İlçe Müftülüğüne atanmıştır.

2018 yılında Bursa İl Müftü Yardımcısı olarak atanan Durmuş Ayvaz, 24 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan il müftü atamaları kararnamesi ile Amasya İl Müftüsü olarak atanmıştır.

Halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilimdalı’nda Yüksek Lisans eğitimine devam eden AYVAZ, evli ve üç çocuk babasıdır.