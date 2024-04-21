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Yerel Durdurulan TIR'dan kaçak göçmen çıktı
Yerel

Durdurulan TIR'dan kaçak göçmen çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-21 16:53:00 -
Durdurulan TIR'dan kaçak göçmen çıktı

Düzce’de şüphe üzerine polisler tarafından durdurulan TIR'da 10 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına aldı.

Düzce’de Olimpiyat kavşağı mevkiinde şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı tırın içerisinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 10 düzensiz göçmen yakaladı. Tır sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına alındı. Karakolda yapılan kontrollerde göçmen kaçaklarını yurt dışına götürme vaadiyle para aldıkları tespit edilen 2 şahıs tutuklama talebi ile adli makamlara sevk edildi. 10 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Kocaeli’ye gönderildi.

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