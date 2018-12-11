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Durdurulan TIR'da uyuşturucu etkisi olan ilaçlar bulundu; 4 gözaltı

Kocaeli'de, sürücüsü İstanbul'a giden, İran plakalı TIR'da, durdurulduktan sonra arama yapıldı. Polis ekipleri, TIR'da uyuşturucu etkisi olan 251 bin 530 ilaç ele geçirirken, 4 kişiyi gözaltına aldı.

11 Aralık 2018 Salı 16:56
Durdurulan TIR'da uyuşturucu etkisi olan ilaçlar bulundu; 4 gözaltı

Kocaeli'de polis tarafından durdurulan TIR'da, yüklü miktarda uyuşturucu etkisi olan ilaç yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yönetimindeki İran plakalı TIR ile İstanbul'a giden sürücüyü TEM yolunda durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, çekiciye gizlenen ve uyuşturucu etkisi olan 251 bin 530 ilaç ele geçirdi. İsmi öğrenilemeyen TIR sürücüsü, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. İstanbul'da da sürdürülen operasyon sonucu 3 kişi daha gözaltına alındı. 'Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak' suçundan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:56
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. uyuşturucu operasyonu

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