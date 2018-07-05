Duran Kalkan'ın sağ kolu terörist Gülizar Taşdemir kimdir?
Vatan haini terör örgütü PKK'nın sözle liderlerinden Duran Kalkan'ın sağ kolu olarak bilinen Gülizar Taşdemir'i Norveç iade etti. Peki terörist Gülizar Taşdemir kimdir?05 Temmuz 2018 Perşembe 12:50
Vatan haini terör örgütü PKK'nın sözle liderlerinden Duran Kalkan'ın sağ kolu olarak bilinen Gülizar Taşdemir'i Norveç iade etti. Peki terörist Gülizar Taşdemir kimdir?
Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı başarılı operasyon neticesinde köşeye sıkışan teröristler, sığınacak delik arayışına girdi. Terör yuvası Kandil'de hastalanan Terörist Güliezar Taşdemir, tedavi için Norveç'e kaçmıştı. Gülizar Taşdemir, 7 Haziran 2015’te Norveç’te iltica talebinde bulunmuş, Norveç terörist Taşdemir’in iltica talebini reddederek, Türkiye’ye teslim etmişti. Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'a yakınlığıyla bilinen Gülizar Taşdemir, 27 yıl boyunca örgüt içerisinde Türk askerine karşı hain planlar yaptı.
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