  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Durakta topladılar, içeride saydılar! Metrobüste bir garip görüntü
Yerel

Durakta topladılar, içeride saydılar! Metrobüste bir garip görüntü

Dilencilerin topladıkları para paylaşılan bir video ile gündem oldu. İstanbul’da otobüs ve metrobüs duraklarında dilenen kadınlar, gün içerisinde topladıkları paraları ise bindikleri metrobüste saydılar. Yolcular şaşkın bakışlarla kadınları izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 13:44:00 -

İstanbul’da otobüs ve metrobüs duraklarında duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen kadınlar topladıkları paralarla birlikte metrobüse bindi. Cevizlibağ’dan bindikleri metrobüste ayakta yer bulamayan kadınlar herkesin için yere oturdu.

Keselerinde bulunan paraları çıkaran kadınlar herkesin içinde saymaya başladı. Metrobüste bulunan yolcular şaşkınlıkla izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23