Durakta topladılar, içeride saydılar! Metrobüste bir garip görüntü

İstanbul’da otobüs ve metrobüs duraklarında duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen kadınlar topladıkları paralarla birlikte metrobüse bindi. Cevizlibağ’dan bindikleri metrobüste ayakta yer bulamayan kadınlar herkesin için yere oturdu.

Keselerinde bulunan paraları çıkaran kadınlar herkesin içinde saymaya başladı. Metrobüste bulunan yolcular şaşkınlıkla izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.