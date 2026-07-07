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Yerel Durakta peş peşe silah sesi: Ateş eden 67 yaşındaki koca yerinden kımıldamadı
Yerel

Durakta peş peşe silah sesi: Ateş eden 67 yaşındaki koca yerinden kımıldamadı

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Durakta peş peşe silah sesi: Ateş eden 67 yaşındaki koca yerinden kımıldamadı

Şanlıurfa'da ayrı yaşadığı eşini durakta vuran Ahmet Dişçi, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kaçmadı. Ağır yaralı kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde bir otobüs durağı kısa sürede olay yerine döndü. Boşanma aşamasındaki Emine Dişçi (60), ayrı yaşadığı eşi Ahmet Dişçi (67) tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise olay yerinden kaçmadı.

Durakta yüz yüze geldiler

Olay, Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki otobüs durağında yaşandı. İddiaya göre bir süredir ayrı yaşayan Emine ile Ahmet Dişçi burada karşılaştı.

İki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyürken Ahmet Dişçi üzerindeki tabancaya davrandı.

Peş peşe silah sesleri

Ahmet Dişçi, eşine peş peşe ateş etti. Silah sesleri durakta ve çevrede tedirginlik yarattı.

Ağır yaralanan Emine Dişçi yere yığıldı. Çevredekiler kısa sürede kadının etrafında toplandı.

Şüpheli tabancasıyla bekledi

Olayın en çarpıcı anı bundan sonra yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşen Ahmet Dişçi, kaçmak yerine elindeki tabancayla olay yerinde kaldı.

Şüpheli, polis ekiplerini bekledi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Ahmet Dişçi'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Yaralı Emine Dişçi'yi çevredekiler özel araçla hastaneye ulaştırdı. Acil serviste tedaviye alındı.

1 çocuk annesi olan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Ortaya çıkan uzaklaştırma kararı

Gözaltının ardından dosyadaki ayrıntı ortaya çıktı. Ahmet Dişçi hakkında, eşinin daha önce yaptığı şikayet üzerine uzaklaştırma kararı bulunuyordu.

Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı da kayıtlara geçti. Saldırı, yürürlükteki bir tedbir kararına rağmen gerçekleşti.

Soruşturma sürüyor

Sağlık kontrolünden geçen Ahmet Dişçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sık Sorulan Sorular

Olay nerede yaşandı?
Şanlıurfa Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki bir otobüs durağında, öğle saatlerinde yaşandı.

Taraflar kim?
Mağdur, 1 çocuk annesi Emine Dişçi (60); şüpheli ise boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Dişçi (67).

Şüpheli olaydan sonra kaçtı mı?
Hayır. Ahmet Dişçi elindeki tabancayla olay yerinde bekledi ve polise teslim oldu.

Yaralının durumu ne?
Ağır yaralanan Emine Dişçi'nin hastanede hayati tehlikesi sürüyor. (Kaynak: DHA)

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