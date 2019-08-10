Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları Başkanı oldu
CHP Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Ozan Uyan, Çeşme CHP İlçe Başkanlığına gönderdiği bir yazıyla, CHP Çeşme Gençlik Kolu Başkanlığına Simge Dura’nın atandığını bildirdi.10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:23
CHP Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Ozan Uyan, Çeşme CHP İlçe Başkanlığına gönderdiği bir yazıyla, CHP Çeşme Gençlik Kolu Başkanlığına Simge Dura’nın atandığını bildirdi.
Simge Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolu Başkanı olarak atandı. Dura, 15 gün içerisinde yeni yönetim kurulunu belirleyerek onay için CHP Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığına gönderecek.
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