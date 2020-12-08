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Gündem Dur ikazına uymayınca köprüden uçtu
Gündem

Dur ikazına uymayınca köprüden uçtu

Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ikazına uymayarak köprüden uçan araçtan uyuşturucu madde çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 05:00:00 -
Dur ikazına uymayınca köprüden uçtu

Olay, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan 46 DZ 825 plakalı otomobil polis ekiplerince durdurulmak istendi.

Polis ekiplerince takip edilen ve dur ihtarlarını dikkatte almayan sürücü ters şeritten yoluna devam ederken Erkenez Çayı geçmişindeki köprüden aşağı uçtu.

Kaza sonrası otomobilden inan 1 yaralı iki kişi kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler polis tarafından kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada paketlenmiş halde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi. Kaza sonrası maddi hasar oluşan otomobil bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka alındı.

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