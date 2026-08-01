‘Dur ihtarından kaçtı, 180 bin tl cezayı yedi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye, trafik ihlalleri nedeniyle toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, İndere TOKİ’lerde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği motosiklet sürücüsü 'dur' ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile motosikletli arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.
Polis ekipleri motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan ve 'dur' ikazlarına uymamaktan 180 bin TL para cezası kesti.
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