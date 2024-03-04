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Yerel 'Dur' ihtarına uymayıp polisten kaçan sürücü kaza yaptı
Yerel

'Dur' ihtarına uymayıp polisten kaçan sürücü kaza yaptı

Yeniakit Publisher
2024-03-04 22:11:00 - 2024-03-04 22:14:22

Ataşehir'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca, şahsın bir araca çarpmasıyla sonuçlandı.

Olay, Ataşehir ilçesi Yeni Çamlıca Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, polisin "dur" ihtarına uymayan 34 CEM 161 plakalı araç sürücüsü kaçmaya başladı. Yunus polisleri kaçan aracın peşine düştü. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca başladı.

Sürücü gözaltına alındı

Sürücü ters yöne girip 34 ECP 134 plakalı araca çarpması sonucu durdu. Polis ekipleri kaçan sürücüyü aracından indirerek gözaltına aldı.

Olayla ilgili konuşan Durukan Turan, "100 kilometre hızla marketin oradan geliyordu. Yunus polisleri kovalıyordu. Ters yöne kaçmaya başladı. Polis ekipleri yakaladı. Çok sayıda aracın içinde plaka vardı" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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