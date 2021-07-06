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‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtılar! Kilolarca eroin çıktı
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Gündem ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtılar! Kilolarca eroin çıktı
Gündem

‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtılar! Kilolarca eroin çıktı

Van’da 3 şüphelinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı ve sırt çantalarında 41 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 09:21:00 -
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtılar! Kilolarca eroin çıktı

Van'ın Çaldıran ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 şüphelinin sırt çantasında 41 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Çubuklu Mahallesi Çoraklı mezrasında göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla tedbir alan ekipler, elde ettikleri bilgiler sonucu operasyon düzenledi.

Operasyonda, arazide yaya ilerledikleri tespit edilen 3 şüpheli, ekiplerin "dur" ihtarında bulunması üzerine sırt çantalarını bırakarak kaçtı.

Yapılan incelemede 3 çantanın içinde 41 kilogram eroin ele geçirildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli soruşturma devam ediyor.

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