  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
AFAD'dan 3 ile kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'da fabrikada yangın
E-5'te seyir halindeki özel halk otobüsü alevler içinde kaldı
Yaşam 'Dur' ihtarına uymayarak ateş açtı: 1 polis yaralı
Yaşam

'Dur' ihtarına uymayarak ateş açtı: 1 polis yaralı

Giresun merkez Yeniyol mevkiinde uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araçtan ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu bir polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 22:02:00 -
'Dur' ihtarına uymayarak ateş açtı: 1 polis yaralı

Giresun’da uygulama yapan polislere, ‘dur’ ihtarına uymayan bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir polis yaralanırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeniyol mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan ve sürücüsünün M.T. olduğu öğrenilen araçtan polise ateş açılarak hızla uzaklaştı. Narkotik polisi açılan ateş sonucu kolundan yaralanırken, şüpheli ise araçla kaçtı. Kimliği tespit edilen şüphelinin birçok suçtan kaydı bulunan M.T. olduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, hayati tehlikesi bulunmayan polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay