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Yaşam 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Karabük'te yakalandı
Yaşam

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Karabük'te yakalandı

Kastamonu-Karabük karayolu uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü Karabük’te yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 01:22:00 -
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Karabük'te yakalandı

Kastamonu'dan İstanbul’a vefat eden dayısının cenazesine gittiğini iddia eden ve ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü Karabük’te yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulamalarını sürdürüyor. Hakan D. yönetimindeki 37 HH 033 plakalı otomobil Kastamonu-Karabük karayolu uygulama noktasında bekleyen polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı’nda önü kesilen araç polis ekipleri tarafından durdurularak yakalandı.

Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücünün seyahat izin belgesinin de bulunmadığı öğrenildi.

Cenazeye gittiğini söyledi

Kastamonu ilinden İstanbul’a vefat eden dayısının cenazesine gittiğini iddia eden sürücü ehliyetsiz yoluna devam etmek isteyince, polis dakikalarca nasihatte bulundu.

Sürücü Hakan D.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ve kısıtlamaya uymamak suçlarından 6 bin TL civarında idari para cezası kesilirken, otomobil, ehliyeti olan başka bir şahsa teslim edildi.

Öte yandan ehliyetsiz sürücü terminale giderek yoluna otobüs ile devam etti.

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