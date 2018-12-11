"Dur" ihtarına uymayan araca ateş açıldı! Sürücü öldü

Polis, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobile ateş açtı: 1 ölü

Diyarbakır Ergani Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, bir otomobil durdurulmak istendi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, polis ekiplerince takibe alındı. Araçta bulunan Abdullah Arat (25), polisin uyarı ateşi sonucu hayatını kaybetti.

Sürücüsü gözaltına alınan otomobilde, bir miktar uyuşturucu bulundu.

Arat'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından, Ergani ilçesinin Şölen Mahallesi'nde toprağa verildi.

Valilik açıklaması

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, polis uygulamasında durmayan sürücünün kullandığı araçta, polisin uyarı amaçlı ateş sonucu bir kişinin öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"11.12.2018 günü saat 03.00 sıralarında Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmakta olan sabit uygulama esnasında, uygulama noktasına gelen bir aracın kontrol noktasında durmayarak kaçması üzerine, aracı takip etmeye başlayan görevli polis memurlarınca ikaz etmek ve durdurmak amacıyla, aracın lastiklerine doğru ateş açılmıştır. Yaşanan takip sonucunda Ergani Devlet Hastanesi acil servisi girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, ön koltukta oturan A.A. adlı şahsın yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs hastanede yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak Ergani Kaymakamlığınca ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."