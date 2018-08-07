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Dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı

Bingöl'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

07 Ağustos 2018 Salı 12:36
Dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı

Bingöl'de "dur" ihtarına uymadığı için polis tarafından ateş açılan otomobildeki iki şüpheliden biri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi PTT kavşağında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KAÇTI

Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, yoldan geçen diğer iki araca çarptı.

Otomobilde bulunan şüphelilerden biri yakalandı, diğerinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 12:36
  1. Bingöl
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Yenişehir Mahallesi

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