Dur ihtarına uymadılar! Polisten kaçan Afgan uyruklu genç otomobil çarpması sonucu öldü
Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayan minibüsten inerek polisten kaçmaya çalışan düzensiz göçmen, ticari aracın çapması sonucu hayatını kaybetti.
İçerisinde Afgan uyruklu 20 düzensiz göçmenin bulunduğu minibüs, Şanlıurfa-Adana Otoyolu üzerindeki kontrol noktasında arama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre kovalamacının ardından polislerin durdurduğu araçtan kaçan bir düzensiz göçmene, yolun karşısına geçtiği sırada M.B'nin kullandığı araç çaptı. Talihsiz genç olay yerinde ölürken 14 düzensiz göçmen ile gözaltına alındı. Minibüsün sürücüsü işlemleri için emniyete sevk edildi. Kaçan 5 göçmenin bulunması için de çalışma başlatıldı.