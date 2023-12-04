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Yaşam 'Dur' ihtarına uymadı! Savunması 'pes artık' dedirtti
Yaşam

'Dur' ihtarına uymadı! Savunması 'pes artık' dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-12-04 10:19:00 -

Çorum'da alkollü bir sürücü 'dur' ihtarına uymadı. Yakalanan sürücünün savunması ise pes artık dedirtti.

Çorum’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, “Arabada yumurta var, uygulamadan kaçmadım” diyerek kendisini savundu.

Olay, Ulukavak Mahallesi Sakarya Sokaklar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan alkollü sürücü, kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan otomobil, kısa süre sonra Ahcılar 2. Cadde üzerinde yakalandı. Araçtan indirilen alkollü sürücü, basın mensuplarının 'uygulama noktasından neden kaçtınız' sorusuna, "Yok ben kaçmadım, benim arabamda yumurta var. Yumurtacıyım ben" dedi. Polis ekiplerini gösteren sürücü, "Ben bunların hepsini seviyorum" diye konuştu.

Alkollü sürücüye 19 bin 355 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

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