Dur ihtarına uymadı, ölüm getiren kazayı yaptı!
İzmir Kınık'ta jandarmanın dur ihtarına uymayan otomobilin neden olduğu kazada 17 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
İzmir’in Kınık ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, geride derin bir acı bıraktı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Poyracık Mahallesi’nde meydana geldi. 35 CPB 428 plakalı otomobilin sürücüsü T.U. (36), yol kenarında uygulama yapan jandarma trafik ekiplerini görüp, hızını arttırdı. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Poyracık Mahallesi Bergama Caddesi'nde 35 BOC 845 plakalı motosiklete, ardından da park halindeki 35 BOC 845 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Motosikletin kasksız sürücüsü Furkan Korkmaz hayatını kaybederken, otomobildeki A.A. ise ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürücü T.U. gözaltına alındı.
Ağabeyi de aynı motosikletle kazada ölmüş
Furkan Korkmaz’ın (17) ağabeyi Kemal Korkmaz’ın (21) da geçen yıl eylül ayında aynı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
3.70 promil alkollü
Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü T.U.’nun 3.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.