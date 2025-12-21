  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kırsal kalkınmada dev adım! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi: 156 yerel gruba %100 hibe desteği

Trump’ın planı devrede! Witkoff: "Gazzeli bir yönetim organı oluşturulacak."

AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

Tüketiciyi 'İndirim' ve 'Ödülle' kandıran yandı! Reklam Kurulu hem para cezası kesecek hem ifşa edecek

Tanık da, gizlisi de yok; işte resmi evrakla suçlama

Ekonomist İslam Memiş'ten tüyleri diken diken eden uyarı: "Bir litre su, bir çeyrek altın fiyatına yükselecek!"

MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"

Kanlı Noel: Türk çocukları hunharca öldürüldü! Bu fotoğrafı unutmadık

Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"

Uyuşturucu partilerine şok baskın! Garipoğlu’nun gizli listesi ve ünlü isimler deşifre oldu
Yerel Dur ihtarına uymadı, ölüm getiren kazayı yaptı!
Yerel

Dur ihtarına uymadı, ölüm getiren kazayı yaptı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dur ihtarına uymadı, ölüm getiren kazayı yaptı!

İzmir Kınık'ta jandarmanın dur ihtarına uymayan otomobilin neden olduğu kazada 17 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir’in Kınık ilçesinde gece saatlerinde yaşanan trafik kazası, geride derin bir acı bıraktı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Poyracık Mahallesi’nde meydana geldi. 35 CPB 428 plakalı otomobilin sürücüsü T.U. (36), yol kenarında uygulama yapan jandarma trafik ekiplerini görüp, hızını arttırdı. Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Poyracık Mahallesi Bergama Caddesi'nde 35 BOC 845 plakalı motosiklete, ardından da park halindeki 35 BOC 845 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Motosikletin kasksız sürücüsü Furkan Korkmaz hayatını kaybederken, otomobildeki A.A. ise ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Sürücü T.U. gözaltına alındı.

 

Ağabeyi de aynı motosikletle kazada ölmüş

Furkan Korkmaz’ın (17) ağabeyi Kemal Korkmaz’ın (21) da geçen yıl eylül ayında aynı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

3.70 promil alkollü

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü T.U.’nun 3.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Çanakkale'deki kazada 5 kişi can verdi
Çanakkale'deki kazada 5 kişi can verdi

Yerel

Çanakkale'deki kazada 5 kişi can verdi

Kütahya'da korkutan zincirleme kaza! Servis minibüsü tır ve otobüsle çarpıştı: 3 yaralı
Kütahya'da korkutan zincirleme kaza! Servis minibüsü tır ve otobüsle çarpıştı: 3 yaralı

Yerel

Kütahya'da korkutan zincirleme kaza! Servis minibüsü tır ve otobüsle çarpıştı: 3 yaralı

Motosikletle ön kaldırdı, kazaya davetiye çıkardı
Motosikletle ön kaldırdı, kazaya davetiye çıkardı

Yerel

Motosikletle ön kaldırdı, kazaya davetiye çıkardı

Feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Yerel

Feci trafik kazası! Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23