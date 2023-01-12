Düpedüz bühtan Akşener’in 15 temmuz kılıfı kocaman balon

“Çanakkale ruhu, 15 Temmuz gecesi yeniden dirildi… O anlarda bazıları istilacılar kazanırsa diye güvenli evlerde tweet yumuşattı” diye yazısına giren Öztürk şöyle devam etti.

“İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, partisinin Isparta kongresinde öyle bir ifşada bulundu ki duyunca insanın nutku tutuluyor.

Bahçi, 15 Temmuz gecesi, Fetullahçıların başarma ihtimaline karşı Akşener’in söylemini yumuşattığını söylüyor!

BAHŞİ’DEN AKŞENER’E “BU HERİFLER BAŞARIRSA KOLUMUZU, BACAĞIMIZI KESERLER… SÖYLEMİNİ YUMAŞAT”

Bu vahim hadiseyi gülerek, alaycı tavırlarla anlatıyor hem de. Konuşmanın ilgili bölümünün tamamı şu şekilde:

“15 Temmuz’da Genel Başkan’ın evindeyiz. Genel Başkan’ın evi Boğaziçi Köprüsü’nü görür. Köprünün bir tarafında trafik vızır vızır işliyor, bir tarafında tanklar var. O zamanlar ‘DEAŞ eylem mi yapacak acaba’ diye aramızda konuşuyoruz. Saat 21.30’da benim müvekkilim vardı. Ergenekon kumpas dosyalarından yargılanmış bir general, MİT’te görevliydi, o aradı. ‘Hayırdır’ dedim, ‘Abi bu görevsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor’ dedi. Bununla darbenin gidişatıyla ilgili o akşam 37 kez görüşmüşüz. 23’te bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah’ı gömen bir tweet tabii. (Bu arada sırıtıyor) Dedim ki, ‘Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweet’i atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.’ Yumuşattık ve saat 24.00’ten önce Genel Başkan, ‘En kötü darbe en iyi demokrasiden evladır’ şeklinde tweet attı.” (Bahşi daha sonra yazılı açıklama yaparak, dil sürçmesi nedeniyle, “En kötü demokrasi en iyi darbeden evladır” demek istediğini söyledi.)

O GECE KOLUNU, BACAĞINI TANKLARIN PALETLERİNİN ALTINDA BIRAKANLAR NE DÜŞÜNDÜ ACABA?

Yukarıdaki açıklamayı dinleyen, okuyan bu memleketin sıradan insanları acaba ne düşündü? Ne dedi?

Hele hele, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp, çıplak elleriyle tankları durduran… Mermiye kafa atan… Kolunu, bacağını, tankların altında bırakan şehitlerimizin yakınları bu ifadeleri duyunca ne düşündü?

Ya da, o gece sokakları dolduran, tekbirlerle darbe ve işgal girişimine kalkışan FETÖ’cü alçakların üstüne üstüne yürüyen, yürürken kolundan, bacağından vurulan gazilerimiz ne düşündü acaba?

100 ÖNCE “SİZE SAVAŞMAYI DEĞİL ÖLMEYİ EMREDİYORUM” DİYEN GAZİ İLE 100 YIL SONRA “ÖLÜMÜNÜ ÖLÜMÜNE SOKAĞA” DİYEN ERDOĞAN AYNI RUHU TAŞIYOR

O gece, bu memleket, 100 yıl sonra yeniden işgal edilmek istendi.

Tıpkı 1915 yılında Çanakkale’ye dayanan emperyalistler gibi, o gece FETÖ’cü alçaklar, memleketi işgal edip, Sevr’i yürürlüğe koyacaklardı. (Sakın unutmayın..! O gece Asya’dan Anadolu’ya geçişe izin verdiler. Ama Anadolu’dan, Avrupa’ya geçişe izin vermediler. Köprü’nün Anadolu tarafını kapattılar. Çünkü, şayet başarsalardı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Vatikan türü bir özerk yapı kuracaklardı.)

100 yıl önce Çanakkale’ye gelen İngilizler ve müttefikleriyle dişe diş mücadele eden ceddimiz gibi 15 Temmuz gecesi de bizler dişe diş göze göz mücadele ettik.

100 yıl önce, Anafartalar’da, Mehmetçik’e, “Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” diye seslenen Mustafa Kemal, hangi ruh ve inançla seslendiyse…

15 Temmuz 2016 gecesi, aynı ruh ve inançla Cumhurbaşkanı Erdoğan millete, “Ölümüne, ölümüne meydanlara… Ben de geliyorum” diye seslendi!

100 YIL ÖNCE “ÇANAKKALE’Yİ GEÇERLERSE” DİYENLERİN OLDUĞU GİBİ, 100 YIL SONRA “FETÖCÜ ALÇAKLAR ŞAYET BAŞARIRSA” DİYE DÜŞÜNENLER VARMIŞ

15 Temmuz gecesi, Çanakkale ruhu yeniden dirilmişti. Ama bazıları, “Başarılı olurlarsa” diyerek kendince darbe ve işgal girişimi sonrası için hazırlık yapmışlar meğerse..!

Gevrek gevrek gülerek hem de itiraf ediyor baksanıza!

İyi Parti Antalya Milletvekili’nin itirafına göre, Köprü’yü gören Meral Akşener’in evinde oturmuşlar “Başarılı olurlarsa, oramızdan buramızdan asarlar, kolumuzu bacağımızı keserler” diyerek yapacakları açıklamayı “hafifletmiş”ler!

Onlar, tivitteki ifadeyi yumuşatırlarken, millet köprüde, Saraçhane’de, Genelkurmay’ın önünde, Beştepe’nin kapısında, MİT’in nizamiyesinde, Özel Harekat’ın binasında kolunu, bacağını, gövdesini bırakarak direniyordu..!

AKŞENER 15 TEMMUZ GECESİ, SOKAĞA ÇIKAMAMASINA KILIF BULMUŞ AMA… O KILIF KOCAMAN BİR BALON

Burada bir şeyi daha hatırlatmak isterim. 15 Temmuz darbe ve iç işgal girişimi püskürtüldükten bir süre sonra…

Meral Akşener, bir gazeteye konuştu. O konuşmanın bir yerinde Ülke Tv’den de söz etti!

Sayın Akşener özetle şöyle dedi, “O gece arkadaşlarımızla istişare ettik. Bir ara sokağa çıkmak istedik. Ama baktık Ülke Tv’de bizi FETÖ’cülükle suçluyorlar. Vaz geçtik!”

Bu düpedüz bühtandır!

Çünkü, Ülke Tv’de o gece ve ondan sonraki geceler boyu yayın yapan bizdik. Ve özellikle söylüyorum, 15 Temmuz gecesi Meral Akşener’e ilişkin hiç bir şekilde böyle bir ithamda bulunmadık. Bulunamazdık da çünkü millet vatan derdindeydi, biz de öyleydik!

O geceden sonra devam eden “Vatan nöbeti”nde elbette Sayın Akşener’in, “Ben Başbakan olacağım” dediği, “15’inden sonra görün bakın neler olacak” dediği… “Yurtta Sulh…” diye başlayan darbe ve iç işgal girişiminden önce yaptığı konuşmaları çıkartıp yayınladık. O yayınlara ilişkin bir cümlesi bile yok.

Ama bir daha hatırlatıyorum. Biz o gece Ülke Tv’de Akşener ile ilgili onun iddia ettiği gibi bir ifade kullanmadık. Fakat, Sayın Akşener bir sanrıya sarılıp, “Sokağa çıkacaktık ama… “ dedi!

BİRİLERİ “ÖLÜMÜNE ÖLÜMÜNE” DİYEREK MİLLETLE BİRLİKTE DİRENİRKEN, BİRİLERİ DE “GÜVENLİ EVLERDE” DARBE VE İŞGALİN SEYRİNİ TAKİP ETTİ. UNUTTUK MU? HAYIR!

Toparlayalım.

Bir Moskova ziyareti sonrası Türkiye’ye dönerken Sayın Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz gecesi, kimlerin nerede ve kimlerle irtibatta olduğuna ilişkin, “HTS kayıtları”na işaret etmişti. Telefon HTS kayıtları bir gün elbette ortaya çıkar. O zaman gerçekler de daha net anlaşılır.

Ama, 15 Temmuz gecesi, “ölümüne” sokaklara çıkan milletin önünde yürüyen “ölümü yenmiş” bir lider vardı.

Bir de, “güvenli evlerde” darbe ve işgal girişiminin seyrinin nereye evrileceğini takip edenler...!

Sayın Akşener de evinde “arkadaşları”nın telkinleriyle, FETÖ’cüleri çok da üzmeyecek “yumuşatılmış” tivit atmakla meşguldü

O gece şehit olan tüm insanlarımızın ruhaniyetini tazimle selamlıyorum. Allah onlara gani gani rahmet etsin.

O gece, kolunu, bacağını kaybetmiş tüm gazilerimize afiyet diliyorum. Allah onlardan razı olsun.

O gece, darbenin başarılı olmasını bekleyenlerin tümünü lanetliyorum.

O gece, “acaba başarırlarsa başıma bir şey gelmesin” diye düşünlerin tümünü de Allah’a havale ediyorum..!

Yaşasın, Türkiye…

Yaşasın, Türk milleti…