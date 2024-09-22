  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den ABD'ye bomba talep! İki sayfalık listede bakın neler var

Dört gözle bakın kimleri bekliyor! Skandal iddia ortalığı ayağa kaldıracak! Ego'ların savaşı başladı mı?

Yaşı: 10 suçu: Filistin bayrağı taşımak! Alman polisinden utanç verici kovalama

Boş yapma Nasrallah! Kurusıkı tehditleriniz artık kimseyi korkutmuyor

İstanbul’da sıradan bir gün: 2 metrobüs 1 otobüs kazası!

TOKİ BAŞVURU SON DAKİKA! Toki’den uygun fiyata arsa satışı

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak Mourinho iddiası! Yok artık: Olanları açıkladı...

Herkese geçmiş olsun! Kapış kapış açıkladılar: Çileden çıkardı… İspanyollar'da Mourinho'yu konuşuyor

Hizbullah siyonistleri bombalıyor: Askeri üs vuruldu!

Arabasında kaçak mal yakalanan CHP’li vekilin ilk savunması! “Ben Atatürkçüyüm”
Dünya Dünyayla dalga geçiyorlar! İsrail’den akıl almaz Lübnan savunması
Dünya

Dünyayla dalga geçiyorlar! İsrail’den akıl almaz Lübnan savunması

Yeniakit Publisher
2024-09-22 18:32:00 -
Dünyayla dalga geçiyorlar! İsrail’den akıl almaz Lübnan savunması

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Lübnan’da Hizbullah’ın iletişim cihazlarını infilak ettirerek gerçekleştirilen ve en az 37 kişinin ölümüne, 3 binden fazla kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırıyla Tel Aviv’in bir bağlantısı olmadığını söyledi. Ayrıca Herzog, cuma günü İsrail ordusunun saldırısında öldürülen Hizbullah komutanlarının “yeni bir 7 Ekim saldırısı” planı yapmak için bir araya geldiklerini iddia etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Lübnan’da Hizbullah’ın iletişim cihazlarının patlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

"KENDİMİZİ SAVUNMA HAKKIMIZ VAR"

Herzog, Sky News kanalına yaptığı açıklamada "Bu savaşta korkunç trajediler yaşanıyor ve biz asla oraya varmak istemiyoruz, ancak kendimizi savunma hakkımız var ve gerçek şu ki evler yıkıldı, İsrailliler öldürüldü, Müslümanlar, Hıristiyanlar, Dürziler ve Yahudiler, hepsi İsrail'in kuzeyinde barış içinde yaşıyorlar" dedi. İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna dikkat çeken Herzog " Hizbullahi füzelerini durmadan halkımıza göndermeye devam ediyor. Bizim de buna karşın kendimizi savunmamız gerekiyor" dedi.

"SALDIRIYLA BİR BAĞLANTIMIZ YOK"

İsrail'in bu hafta Lübnan'da meydana gelen patlamaların sorumluluğunu reddedip reddetmediği veya patlamalara başka birinin sebep olup olmadığı sorusuna ise, "Bu saldırıyla bizim bir bağlantımız yok. Hizbullah'ın çok sayıda düşmanı olduğunu söylemek dışında hiçbir şey söyleyemem" diye konuştu.

"YENİ BİR 7 EKİM SALDIRISI PLANLIYORLARDI"

Öte yandan Herzog, cuma günü İsrail ordusunun saldırısında öldürülen Hizbullah komutanlarının “yeni bir 7 Ekim saldırısı” planı yapmak için bir araya geldiklerini iddia etti. Herzog, "Tüm bu liderler, Hamas'ın 7 Ekim'de İsraillileri yakarak, katlederek, kadınlarına tecavüz ederek, rehin alarak, yaşlıları ve küçük bebekleri alarak gerçekleştirdiği aynı korkunç, dehşet verici yeni bir saldırıyı başlatmak için bir araya geliyordu" dedi.

 

Lübnanlı yetkililer duyurdu! Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı
Lübnanlı yetkililer duyurdu! Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı

Gündem

Lübnanlı yetkililer duyurdu! Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı

İsrail'in Lübnan'daki saldırısıyla ilgili şok iddia! Çok kimse gülüp geçmişti ama...
İsrail'in Lübnan'daki saldırısıyla ilgili şok iddia! Çok kimse gülüp geçmişti ama...

Medya

İsrail'in Lübnan'daki saldırısıyla ilgili şok iddia! Çok kimse gülüp geçmişti ama...

İsrail, Lübnan’ı kan gölüne çevirdi! ‘Tek tuşla kıyamet’ teknolojisi ortaya çıktı
İsrail, Lübnan’ı kan gölüne çevirdi! ‘Tek tuşla kıyamet’ teknolojisi ortaya çıktı

Medya

İsrail, Lübnan’ı kan gölüne çevirdi! ‘Tek tuşla kıyamet’ teknolojisi ortaya çıktı

Siyonistlerden Türkiye’ye gözdağı! Lübnan’dan sonra hedef İstanbul mu?
Siyonistlerden Türkiye’ye gözdağı! Lübnan’dan sonra hedef İstanbul mu?

Medya

Siyonistlerden Türkiye’ye gözdağı! Lübnan’dan sonra hedef İstanbul mu?

İsrail Lübnan'ı yine vurdu
İsrail Lübnan'ı yine vurdu

Dünya

İsrail Lübnan'ı yine vurdu

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

Dünya

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

Katil İsrail son dakikayla duyurdu! Lübnan’da binlercesi imha edildi
Katil İsrail son dakikayla duyurdu! Lübnan’da binlercesi imha edildi

Dünya

Katil İsrail son dakikayla duyurdu! Lübnan’da binlercesi imha edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23