Dünyayla dalga geçiyorlar! İsrail’den akıl almaz Lübnan savunması

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Lübnan’da Hizbullah’ın iletişim cihazlarının patlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

"KENDİMİZİ SAVUNMA HAKKIMIZ VAR"

Herzog, Sky News kanalına yaptığı açıklamada "Bu savaşta korkunç trajediler yaşanıyor ve biz asla oraya varmak istemiyoruz, ancak kendimizi savunma hakkımız var ve gerçek şu ki evler yıkıldı, İsrailliler öldürüldü, Müslümanlar, Hıristiyanlar, Dürziler ve Yahudiler, hepsi İsrail'in kuzeyinde barış içinde yaşıyorlar" dedi. İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna dikkat çeken Herzog " Hizbullahi füzelerini durmadan halkımıza göndermeye devam ediyor. Bizim de buna karşın kendimizi savunmamız gerekiyor" dedi.

"SALDIRIYLA BİR BAĞLANTIMIZ YOK"

İsrail'in bu hafta Lübnan'da meydana gelen patlamaların sorumluluğunu reddedip reddetmediği veya patlamalara başka birinin sebep olup olmadığı sorusuna ise, "Bu saldırıyla bizim bir bağlantımız yok. Hizbullah'ın çok sayıda düşmanı olduğunu söylemek dışında hiçbir şey söyleyemem" diye konuştu.

"YENİ BİR 7 EKİM SALDIRISI PLANLIYORLARDI"

Öte yandan Herzog, cuma günü İsrail ordusunun saldırısında öldürülen Hizbullah komutanlarının “yeni bir 7 Ekim saldırısı” planı yapmak için bir araya geldiklerini iddia etti. Herzog, "Tüm bu liderler, Hamas'ın 7 Ekim'de İsraillileri yakarak, katlederek, kadınlarına tecavüz ederek, rehin alarak, yaşlıları ve küçük bebekleri alarak gerçekleştirdiği aynı korkunç, dehşet verici yeni bir saldırıyı başlatmak için bir araya geliyordu" dedi.