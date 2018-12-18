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Dünyayı tehdit eden hamle! Rusya, Sarmat'ı konuşlandırdı

Dünyanın en gelişmiş kıtalararası balistik füze sistemi olan Sarmat için Rusya gerekli konuşlanmayı tamamladı.

18 Aralık 2018 Salı 17:09
Dünyayı tehdit eden hamle! Rusya, Sarmat'ı konuşlandırdı

Füzelerin operasyonel hâle gelebilmesi için gerekli radar tesisleri ve alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Rusya’dan yapılan açıklamada, geçmiş yıllarda Yars füze kompleksleri için modern konuşlanmaların tamamlandığı ve bunun ardından sıranın Sarmat füzelerine geldiği bilgisine yer verildi.   Moskova yönetimi ayrıca Hava ve Uzay Kuvvetleri için 19 yeni hava üssü ve donanma için ise 23 kıyı tesisini restore etti.  

RS-28 Sarmat (NATO Kodu: SS-X-30) sistemi, hâlihazırda Rusya’nın en gelişmiş silo konuşlu balistik füze sistemi olma özelliğini taşıyor. Sıvı yakıtla tahrik edilen sistem, 2017 yılının Aralık ayında ilk testleri gerçekleştirmişti.   (C4Defence)


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:09
  1. Hava ve Uzay Kuvvetleri
  2. RS-28 Sarmat
  3. sarmat füzesi
  4. Sarmat

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