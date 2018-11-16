Dünyayı tehdit eden 12 illet!



En son 2013-15 arasında hızla yayılan ve günümüzde insanlığın korkulu rüyası haline gelen Ebola yüzünden Uluslararası Sağlık Örgütü'nün rakamlarına bu güne kadar 4 bin 493 insan öldü ve 8 bin 997 kişiye bu hastalık bulaştı.

Buna rağmen Ebola, dünyanın en tehlikeli ilk on hastalığı listesinde yer almıyor.

Listede insanların en çok korkması gereken Dünya'nın en tehlikeli ilk 12 hastalığı sırasıyla şunlar:

Solunum yolları hastalıkları

Genelde akciğerin iltihaplanması olarak en sık rastlanılan bir ölümcül bulaşıcı hastalıktır. Yılda çoğunluğu çocuk ve yaşlılar olmak üzere yaklaşık 4 milyon kişi bu hastalıktan yaşamını yitirmektedir.

AIDS

Yılda 3 milyon insanın yaşamını yitirdiği bu hastalıkta, yeni vakalar hâlâ yüksek oranda sürmekte.

İshal hastalıkları

En çok rastlanılan kolera, tifo ve dizanteri gibi ishal hastalıkları özellikle çocukları öldürüyor. 1996'da 3 milyon olan ölüm sayısı günümüzde sadece bir milyon azaldı.

Verem (tüberküloz)

Dünyada yılda 1 milyon 600 bin kişi veremden ölmektedir. Özellikle sigara içenlerin bu hastalığa yakalanma tehlikesi çok yüksek.

Sıtma

Dünya'nın en tehlikeli enfeksiyon hastalıklarından biridir. 19. asırdan bu yana dünyayı kasıp kavuran bu illet, eğer tedavi edilmezse hastanın hiç bir yaşama şansı yoktur. Küçük bir sinek sokması ölümcül olabiliyor. Bu tropikal hastalık dünyada yılda 1 milyon insanın ölümüne neden olmaktadır.

Kızamık

Aslında aşısı bulunan zararsız bir çocuk hastalığı olarak görünür. Fakat, buna rağmen yılda 1 milyon insan bu hastalık yüzünden hayatını yitirmektedir. Bir çok çocukta kızamık yüzünden oluşan beyin iltihabı, ölümle sonuçlanabilmektedir.

Tetanos

Aşısı olmasına rağmen tetanos yüzünden dünyada yılda 300 bin kişi ölmektedir. Bu hastalığı en acı yanı da ölenlerin genelde bebekler olması.

Boğmaca

Özellikle yeni doğmuş bebekler bu hastalığa yakalanırlar. Bordetella pertussis bakterisinin yol açtığı bu hastalık üst solunum yollarını etkiler. Dünyada bu hastalıktan yılda yaklaşık 300 bin insanın öldüğü bilinmektedir.

Uyku hastalığı

Sadece tropik Afrika'da görünen ve çeçe sineğinin sokmasıyla bulaşan uyku hastalığı (Tripanozomiyazı) yılda 500 bin kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Bizdeki tembellerin uyku merakıyla bir ilgisi yoktur!

Menenjit

Dünyada yılda 160 ile 300 bin kişi, bu üç hastalık yüzünden (menenjit, hepatit ve frengi) ölmektedir.

Hepatit

Hepatit, karaciğer hücrelerinde inflamasyon ile karakterize tıbbi durumdur. Hepatit sınırlı ya da hiçbir belirti olmaksızın ortaya çıkabilir ama çoğu zaman sarılık, anoreksi (iştahsızlık) ve halsizlik gibi durumlara sebep olabilir. Altı aydan daha kısa sürerse akut; daha uzun sürerse kronik hepatit olarak isimlendirilir.

Hepatit dünya genelinde en fazla hepatit virüsleri denilen bir grup virüs tarafından oluşturulur ama aynı zamanda toksinler (özellikle alkol, belirli ilaçlar, bazı endüstriyel organik çözücüler ve bitkiler), diğer enfeksiyonlar ve otoimmün hastalıklar sebebiyle de meydana gelebilir.

Frengi

Frengi, spiroket bakterisi Treponema pallidum pallidum alttürünün sebep olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Bulaşmanın tek sebebi fuhuştur. Aynı zamanda anneden ne yazık ki, cenine, hamilelik ya da doğum sırasında bulaşabilir, bu da günahsız bebeğin doğuştan gelen frengi olmasıyla sonuçlanır.

..ve en sinsisi sigara

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hilal Özcebe "Günümüzde tütün dünyada tek başına en önemli ölüm sebebidir" diyor.

Devamla şunları belirtiyor:

Bu yıl tütün 5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açacaktır.

Tütün salgını: 6 saniyede 1 ölüm…

Kullanıcıların 1/2 ila 1/3’ünün ölümüne sebep olma…

Muhtemel 15 yıl erken ölme…

10 ölümden birinin sebebi…

Ölümler:

20. Yüzyılda 100 milyon ölümün sebebi sigara..

Önlemler alınmazsa;

21. Yüzyılda bu rakam 1 milyara çıkacak.

Unutmayın her 8 sigara içicisi, sigara içmeyen 1 kişiyi de beraberinde götürüyor.