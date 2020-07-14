Dünyayı tedirgin eden yeni salgın paniği! Asya ülkesi ölümü doğruladı

Moğolistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin batısındaki Gobi-Altay ilinde hıyarcıklı vebaya yakalanan 15 yaşındaki bir gencin öldüğünü duyurdu.

Moğolistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dorjiin Narangerel, “Pazartesi günü sabaha karşı yapılan polimeraz zincir reaksiyonu test sonucu, 15 yaşındaki erkek çocuğun ölüm nedeninin hıyarcıklı veba olduğunu gösterdi” diye açıkladı.

Genç, geçen Pazar günü hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Birkaç gün öncesinde arkadaşlarıyla birlikte sincap eti yediği ortaya çıktı. Ölen gencin 2 arkadaşı ve onlarla temasta olan 15 kişi daha karantinaya alındı. Daha önce Moğolistan’ın batısındaki Khovd ilinde iki kişi vebaya yakalanmıştı. Ayrıca Çin’in İç Moğolistan bölgesinde birkaç çiftçiye hıyarcıklı veba teşhisi konmuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Çin'de görülen hıyarcıklı veba hastalığının yüksek risk taşımadığını açıklamıştı.