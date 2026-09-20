İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Dünyayı sömürür, Rabbine nankördür. İnsan Rabbine nankördür.

Hatta İblis Rabbimize şöyle dedi. İnsanların çoğunu şükreder, bulmayacaksın. Düşmanımız böyle diyor. Açık düşman. Ha illa o İblis olacak değil, dün İblis'ti. İblis onların atasıydı. Peşinden cinni şeytanlar, daha peşinden insi şeytanlar bu işi yapacaklar. Hem kendilerini batıracaklar, hem de insanlığı batıracaklar.

İmtihan dünyası. Batmamak için o suyun kaldırma yasasına, Allah'ın yasalarına saygı duymak lazım, buna göre davranmak lazım. Allah'ın yasasına itibar etmezsen batarsın. Bu kadar.

Allah'a nankörlük ama bir taraftan da dünyayı sömürmek, asalete aykırı bir şey değil mi? Sen birine nankörlük ediyorsan, küstahlık ediyorsan, en azından dersin ki ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü değil mi? Adam hiçbirine tenezzül etmez gerekiyorsa.

Ama sömürmeye gelince, yemeye içmeye gelince, malı götürmeye gelince, özellikle bunlar, hiç hesapsız kitapsız tükettiler. İşte emperyal sömürü odakları. Baktığınız zaman, aç gözleri doymaz. Allah'ın yeryüzündeki bütün nimetlerini gasbetmeye kalkarlar. Kendi ülkeleri yetmedi. Hatta kendi ülkelerinin kaya gazını garantiye alıp gider öbürünün petrolüne göz diker. İşte orta bölgeye kadar gelir orta bölge. Orta doğu değil. Buraya kadar gelir buradaki yer altı yerüstü zenginliklerine göz dker. Ya önce sen, kendi memleketindekini bile hak etmedin. Onun şükrünü yaptın mı? Allah'ın verdiklerinin şükrünü, o bedenin tıkır tıkır işleyen bedendeki biyolojik yasaların şükrünü yaptın mı? Bedeli mümkün değil de bir teşekkür ettin mi? Rabbe saygı duydun mu? Ya sen insan bile olamazsın.

Bu halinle insan bile olamazsın ama maalesef öyle bir dünya. Hem hortumlar hoyratça tüketir. Yetmedi Allah'ın diğer memleketlerdeki kullarının zenginliklerini.

Erkek çalışırken yetmedi kadın da çalışsın. Yetmedi çocuk da çalışsın. Sekiz saat değil on saat çalışsın.

On iki saat çalışsın. Hep çalışsın. Onlar sömürsün hortumlasın.

Bakın şu anda bütün ülkelerin merkez bankalarında dolar dayatması vardır. O da Amerika'nın bile değil Siyonizmin parasıdır. Ne demek? Senin bütün emeklerin oraya hortumlanıyor demek.

Şu anda Türkiye'de 200 milyar dolar bu ne demek? Adam kağıdı bastı gönderdi. Sen 200 milyarı ona gönderdin. 200 milyar değerinde ülkenin emeğini terini oraya.

Bütün ülkeler böyle. Böyle bir sömürü çarkı var. Bakın Allah daha birinci surede tuğyan Allah'a karşı tuğyanileşen tağiden bahseder.

İkinci surede bahçe sahipleri kıssasında bahçeyi sahiplenenler Allah'ın dünyasını sahiplenenlere mali tuğyan der. Ve onları bize deşifre eder. Bu bir tuğyan. Bu taşkınlık azgınlık Allah'a savaş açmak haşa Allah'ın sistemine ki Allah sisteminde kurdu kuşu aç bırakmayacak şekilde hiç çalışmasa bile yatarak bile yaşayacağı bir dünya yaratmış. Ama insanlar Allah'ın bu nimetine şükrederek teşekkür ederek sahip çıkmadığı için o nankörler nankörlükte öncülük eden küresel sömürgeci faşizan emperyalist siyonist sistem Allah'ın bütün bu zenginliklerini hortumluyor. Ve insanlar yatarak değil harıl harıl çalışarak bile karnını doyuramaz hale gelmiş.

Bu sisteme karşı bu sistemsizliğe, Allah'ın düzenine karşı bu anerşiye, nankörlüğe, küfre, inkara karşı Allah'ın kulları haklarına sahip çıkacak. Allah'ın kulları Allah'ın dinine sahip çıkacak. Allah'ın dinine sahip çıkmazlarsa Allah'ın nimetlerine hiç sahip çıkamazlar. Dünya nimetlerine de sahip çıkamazlar ahirete de. Allah Teala bize dini yük olsun diye zorluk olsun diye değil, hakkımıza sahip çıkalım diye, Allah'ın verdiği nimetlere sahip çıkalım ve bir de hakkı teslim edelim teşekkür edelim, teşekkür ya Rabb diyelim, şükür ya Rabbi diyelim yeter. Allah bizim neyimize muhtaç.

Bütün bu dini bile başlı bşına nimet, hem de en büyüğü. Bizi buraya gönderiyor peşinden nebiler, kitaplar göndererek bizim uyanmamız, hakkımıza sahip çıkmamız, dünya cennetimize, ahir cennetimize sahip çıkmamız için. O da Allah'ın elimizden tutması başka bir şey değil. Ama adam buna bile şaşı bakıyor Allah'ın uyarısına bile, öyle bir gaflette ki haşa Allah'a karşı ükelalaşıyor, insanlar Allah'ın uyarısına uyandırmasına karşı küstahlaşıyor.

Ve küresel emperyaller de dünyayı sömürdükleri yetmiyorlar eceli gelen it gibi gidip mukaddesatın mabedin duvarına pisliyorlar. Ya dünyayı kirlettin ey Siyoni, dünyayı soydun ey Amerika. Orta bölgede ne işin var? Kudüs'te ne işin var? Bari orada hiç olmazsa eceli gelen bilmem ne gibi davranma, bu kadar kendini açık etme, bu kadar belayı davet etme.

Allah'ın o mabedlerini ve Allah'ın kullarını bırak, Allah'ın has kullarını oradaki. Bırak nebilerin mirasçısı, nebilerin izinden gidenleri bırak. Onlar, hiç olmazsa o şeria bölgesi meşru bir şekilde kalsın.

Oraya bari dokunmayın. Kurtarılmış bölge olarak orası kalsın. Eceline mi susadın? Bire Siyoni, bire Amerikan emperyalizmi, bire küresel sömürgenler.

Küresel boyutta böyle.

Bireysel boyutta da böyle. Ben bir çok paylaşım yapıyorum en çok itiraz edenler Siyoni Kemalistler. Ne diyorlar? İşte maaşımız da mı Allahtan.

Evet maaşını da Allah veriyor. O maaşını verene Allah onu vermese o imkanı vermese sen maaş nasıl alırsın? Dediğin nedir seninki ya? Ama bunu anlayacak idrak nerede? Çünkü alkol içmeden sarhoş olmuş. Zaten içiyor da bir de içmeden de sarhoş. Allah aklını ayık etsin diye sarhoşluğu haram etmiş. O her türlü bütün batıl ideolojileri boca etmiş beynine. Cüce beynine bütün batıl ideolojileri.

Dolayısıyla Allah'a karşı küstahlaşıyor. O bütün batıl ideolojilere kucak açıyor.

Nesil bu. Bizim neslimiz de buna döndü. İki yüz yıldır laikçi eğitim sayesinde. Ve işte bir Allah'ın bunca yaratması yaşatması dururken.

Ve ona saygılı atalar dururken. Bu ülkeyi bile Allah yaratmış. Ecdad bize emanet etmişken. Yalandan sahte bir kurtarıcı, kurtuluş savaşı. Kurtarıcı kahramanlar. Ya neremiz kurtuldu Allah'ınızı severseniz.

Bakın o ecdadın son halkasını bile İngilizle iş birliği yaparak kovaladılar. Tehdit ettiler. Kalanları da idam ettiler. Allah'a da saygısızlık. Allah'a saygılı ecdada da saygısızlık. Herşey yalan, her şey sahte.

Harfim bile Yunan harfi olmuş. Kıyafetim İngiliz şapkası. İngiliz şapka cumhuriyeti. Hafta tatilim bile onlara göre. Siyoni İngiliz bugün Amerika. Bütün yasalar onlara göre. Yasa demek şeriat demektir. Ve egemenlik demektir. Egemenliğini onların yasalarına bırakmışsın. Onların ideolojilerine bırakmışsın. Daha ne kaldı başka şeye gerek yok. Netameli bir kurtuluş.Netameli bir kahramanlar. Şaibeli hadi geçtik o şaibe diyelim. Neticeye bak. Neticede harf Yunan harfi. Yasalar batının emperyal yasaları. Efendim kıyafet İngiliz şapkası yatması. Tatilin, takvimin külliyen öyle.

Ve yetmedi bakın bir de özgürlük, demokrasi diye. Diyorum ki ben özgürlük, hürlük olsa bari.

Demokrasi halk iradesi olsa bari. Hak iradesi hiç değil de. Özgürlük, demokrasi şeytanın son şekeri.

Özgürlük, demokrasi şeytanın son şekeri. Geçtik öbürlerini. Belki bu en beteri.

Şeytanın en büyük beter aldatması. Bir de laıkçılık çıkardılar. Fransadan ithal. O da Siyoni laıkçılık. Oradan ithal, o da oradan. Ne demek bu? Allah'a kalkışmak. Allah'a kalkış ve Allah'ı kullarına, yarattığı ülkeye karıştırmama. Bu en büyük suçtur.

Devlet Kurulumlarına da yazdım. Bu büyük bir suçtur.

Devlet halkına karşı böyle bir suç işleyemez. Halkını Allah'la karşı karşıya getiremez. Bu bir darbedir.

İlahi idareye, ilahi egemenliğe bir kalkışmadır. Darbedir. Bu büyük bir suçtur. Bundan daha büyük bir suç yoktur. İnsanların birbirlerine darbe yapması oyuncaktır bunun yanında. Asıl darbe budur.

Hadi öbürü dünyayı götürüyor. Belki Cumhuriyet'in ilk döneminde de CHP'liler götürdü. Vakıfları bile soyup sonra çevirdiler. Eee şimdiki Siyoni Kemalistlere ne oluyor? Bire züğürt. Züğürt vesilesi yapıyor. Züğürt vesilesi. Ya sen bunda ne elde ediyorsun? Bunu nasıl savunursun sen? Allah yaratmışken Allah yaşatıyorken, geleceğin Onun elindeyken, ben Allah deyince hemen niye yAllah dersiniz? Hemen Siyoni Kemalizmi niye öne çıkartırsınız? Ya dünyanı da mahvediyor, ahiretini de. Bundan senin ne menfeatin var ya? Bu ne kadar akla ziyan, mantığa ziyan, vahye ziyan, insafa ziyan, vicdana ziyan. Ondan sonra kalkıp bir de bilimden ilimden bahsediyor.

Hülasa bu ne büyük nankörlük değil mi? Öbürü hiç olmazsa sömürerek, dünyayı sömürerek, dünyalık elde ederek ahiretini satıyor. E birileri de dünyasını da satıyor, ahiretini de satıyor. Elinde avucunda bir şey yok. Bu ne ahmaklık Allah'ım. Bu ne nankörlük Allah'ım.

Bir çakılını yaratmadıkları ülkeyi, Allah'a ve Allah'ın kullarına haram eder, Afganistan'a şuraya buraya kovalar haşa. Sen cehennemin dibine git, sen kimin malından kimi, kimin ülkesinden kimi kovuyorsun. Bu ne nankörlük. Bu ne küstahlık.

Hakikaten insanlık Rabbine karşı nankör. Hem sömürü hem nankördür. Ne mutlu şükredenlere.