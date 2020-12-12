Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Avusturyalı Milletvekili Michael Schnedlits, Avusturya meclisinde yaptığı koronavirüs testi ortalığı ayağa kaldırdı. Meclis konuşmasında gerçekleştirdiği, kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.
Pandemi süreci dünya çapında devam ederken herkesi şoke eden bir gelişme Avusturya parlamentosunda yaşandı.
Avusturyalı Milletvekili Michael Schnedlits, meclis konuşması sırasında bir test gerçekleştirdi. Yanında getirdiği markası belli olmayan bir kolaya koronavirüs testi yaptı. Kameraların canlı yayınladığı koronavirüs testi pozitif çıkınca ortalık ayağa kalktı.
Sosyal medya dahi birçok ülkeden duruma tepkiler gecikmedi.
Bilim insanlarının konuyu detaylı incelemeye alınması bekleniyor.