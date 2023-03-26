Dünyayı şoke eden olay! İspanya bunu konuşuyor... Yok artık daha neler!

İspanya 3. Ligi'nde Cordoba ile Racing Ferrol arasında oynanan maçta şoke eden bir olay yaşandı. Cordoba forması giyen tecrübeli futbolcu, kalp krizi geçirdi. Saha kenarında bekleyen ambulansa binmek üzereyken kendine gelen 25 yaşındaki oyuncu, doktorla kavga etti.

Cordoba, İspanya 3. Ligi'nde Racing Ferrol'u konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmanın 11'inci dakikasında yaşananlar mücadelenin önüne geçti. Ev sahibi ekibin tecrübeli futbolcusu, kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

25 yaşındaki oyuncu geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansa bindirilmek istendi. Sevilla'nın tecrübeli orta sahasının kardeşi olan 25 yaşındaki oyuncu kendine gelince doktorla kavga etti.

İspanya 3. Ligi'nde Cordoba sahasında Racing Ferrol ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka oldukça hızlı başladı. Konuk takım Racing Ferrol, müsabakanın 6'ncı dakikasında Francisco Manzanara'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu golden yaklaşık iki dakika sonra skora denge geldi. Cordoba'da Willy Ledesma, 8'inci dakikada attığı golle birlikte takımını yeniden maça ortak etti.

YERE YIĞILDI

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Heyecan dolu karşılaşmanın 11'inci dakikasında şoke eden bir olay yaşandı. Ev sahibi ekip Cordoba'da tecrübeli savunmacı Dragisa Gudelj bir anda kendini yere bıraktı.

Karşılaşmanın hakemi hemen düdüğünü çaldı ve sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. Sağlık ekipleri, Sırp stoperin kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Kenarda bekleyen ambulans sahanın ortasına kadar geldi.

KENDİNE GELDİ, DOKTORLA KAVGA ETTİ

Dragisa Gudelj sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından tam ambulansa bindirilmek üzereyken kendine geldi. Kendine geldikten sonra oyuna devam etmek isteyen Sırp stoper, doktorla tartışmaya başladı.

Doktorların izin vermemesi sonrası Dragisa Gudelj'in tepkisi devam etti. 25 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarının da araya girmesiyle oyuna devam edemeyeceği konusunda ikna edildi. Dragisa Gudelj ambulansla birlikte hastaneye götürüldü.

Reina Sofia Üniversitesi Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Dragisa Gudelj için ilk açıklama Cordoba CEO'su Javier Gonzalez Calvo'dan geldi. Javier Gonzalez Calvo açıklamasında, "Gudelj'nin bilinci açık ve durumu yakından takip ediliyor. Bazı testler yapılacak" ifadelerine yer verdi.

Sevilla'da forma giyen Nemanja Gudelj'in kardeşi olan 25 yaşındaki stoper bu sezon Cordoba'da 24 resmi maçta forma şansı buldu. Cordoba ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp futbolcunun güncel piyasa değeri 300 bin euro.

NAC Breda altyapısında futbola başlayan Dragisa Gudelj daha sonra Ajax U21, FC Wohlen, Guimaraes B, Cadiz B ve Cordoba'da forma giydi. Sırp futbolcu, U19 düzeyinde milli davet almıştı.