Dünyayı şoke eden koronavirüs gelişmesi! 10 bin yeni vaka bildirdiler

Hindistan'da alınan koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası vaka sayılarında artış gözlemlendi.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 985 kişide virüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 276 bin 583’e yükseldi.

Salgın nedeniyle 274 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından toplam can kaybı sayısı da 7 bin 745 oldu. Sağlığına kavuşanların sayısı da 135 bin 206’a ulaştı.

Hindistan’da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve restoran, alışveriş merkezi ve ibadethanelerin yeniden açılmasıyla vaka sayılarında gözle görülür artış yaşanıyor.