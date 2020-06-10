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Dünya

Dünyayı şoke eden koronavirüs gelişmesi! 10 bin yeni vaka bildirdiler

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin gevşetildiği Hindistan'da, son 24 saatte 9 bin 985 kişide virüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:24:00 -
Dünyayı şoke eden koronavirüs gelişmesi! 10 bin yeni vaka bildirdiler

Hindistan'da alınan koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası vaka sayılarında artış gözlemlendi.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 985 kişide virüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 276 bin 583’e yükseldi.

Salgın nedeniyle 274 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından toplam can kaybı sayısı da 7 bin 745 oldu. Sağlığına kavuşanların sayısı da 135 bin 206’a ulaştı.

Hindistan’da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi ve restoran, alışveriş merkezi ve ibadethanelerin yeniden açılmasıyla vaka sayılarında gözle görülür artış yaşanıyor.

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Yorumlar

abdrhman

GRİP HASTALIĞI BİTMEZ. DÜNYA KURULDU KURULALI BÖYLEDİR. GRİP (KORONA) VÜCUDUN KENDİ İÇİNDEKİ BİRİKMİŞ PİSLİKLERİ TEMİZLEME OLAYIDIR. HER İNSANDA MİKROP VARDIR. MİKROBA MİKROP BULAŞMAZ.
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