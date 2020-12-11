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Dünya Dünyayı şoke eden koronavirüs aşısı gelişmesi! Acil kodu ile durdurdular
Dünya

Dünyayı şoke eden koronavirüs aşısı gelişmesi! Acil kodu ile durdurdular

Avustralya’da CSL firması ve Queensland Üniversitesi tarafından yapılan koronavirüs aşısı denemeleri acil koduyla durduruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:11:00 -
Dünyayı şoke eden koronavirüs aşısı gelişmesi! Acil kodu ile durdurdular

Avustralya’da CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının deneylerinde, bazı deneklerde HIV antikoru tespit edildi. Bunun üzerine Avustralya hükümeti, daha önce 51 milyon doz alacağını belirttiği aşıdan vazgeçtiğini açıkladı. Ancak yapılan testte deneklerde HIV virüsü görülmedi.

Deneylerde HIV yok

Avustralya’nın koronavirüs aşı adayı, denemelerin birinci aşamasında antikor üretiminde etkili olduğu kanıtlanmıştı. Bazı deneklerin testlerinde HIV antikorlarına rastlandı. Bu deneklerde yapılan testler sonrasında bu kişilerde HIV bulunmadığı tespit edildi. Koronavirüs aşı adayının hatalı sonuç göstermesi sebebiyle, CSL firması ve Queensland Üniversitesi aşıdaki kusurun giderilmesinin 1 yıl süreceğini bu sebeple deneylerin durdurulacağını belirtti.

Güven eksikliği oluşturdu

Avustralya Sağlık Bakanlığı sekreteri Brendan Murphy, "Büyük olasılıkla işe yarayacaktı. Ancak güven ile ilgili herhangi bir sorun yaşamak istemediğimizi biliyorduk ve bu yanlış pozitif test bazı kafa karışıklığına ve güven eksikliğine neden olmuş olabilir" dedi.

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