Dünyayı şoke eden haber: İsrail savaşla tehdit ettiği ülkeye fosfor bombası attı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bulunan sınır hattığı ihlal ettiği duyuruldu.

"Fosfor bombası attı"

3 tankla yapılan ihlalle ilgilli Lübnan resmi ajansı NNA, haberinde "İsrail güçlerinin iki tankın geri çekilmesi sırasında bölgedeki çalıları ateşe vermek için fosfor bombası attığı" iddiasında bulundu.

İsrail ve Lübnan arasında bulunan Mavi Hat, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

İsrail, Lübnan'ı savaşla tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Lübnan'ı savaşla tehdit ederek "Lübnan'da bize başka bir savaş dayatılırsa, biz de bu savaşa engelsiz bir şekilde gireriz. Ancak böyle bir savaşın Lübnan için tehlikeli sonuçları ve yankıları olacaktır" demişti.