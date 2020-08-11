  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Dünyayı şoke eden haber: İsrail savaşla tehdit ettiği ülkeye fosfor bombası attı

İsrail, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın savaşla tehdit ettiği Lübnan sınırını ihlal etti. Bununla da yetinmeyen İsrail'in Lübnan sınır hattında bulunan bir alana fosfor bombası attığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:29:00 -
Dünyayı şoke eden haber: İsrail savaşla tehdit ettiği ülkeye fosfor bombası attı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bulunan sınır hattığı ihlal ettiği duyuruldu.

"Fosfor bombası attı"

3 tankla yapılan ihlalle ilgilli Lübnan resmi ajansı NNA, haberinde "İsrail güçlerinin iki tankın geri çekilmesi sırasında bölgedeki çalıları ateşe vermek için fosfor bombası attığı" iddiasında bulundu.

İsrail ve Lübnan arasında bulunan Mavi Hat, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

İsrail, Lübnan'ı savaşla tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Lübnan'ı savaşla tehdit ederek "Lübnan'da bize başka bir savaş dayatılırsa, biz de bu savaşa engelsiz bir şekilde gireriz. Ancak böyle bir savaşın Lübnan için tehlikeli sonuçları ve yankıları olacaktır" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'da korkunç bilanço: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı
Dünya

Rusya'da korkunç bilanço: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı

Dünyada ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Rusya'da da etkili oluyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 945 kişide virüs tespit edildi...
Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!
Gündem

Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, özel görevlerde kullanı..
Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye bölgenin kilit ülkesinde askeri üs kuruyor
Dünya

Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye bölgenin kilit ülkesinde askeri üs kuruyor

Afrika’da Sahel bölgesinin kilit ülkesi ve aynı zamanda Libya’nın güneyden komşusu olan Nijer’le anlaşma imzalayan Türkiye, ülkede askeri üs..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı