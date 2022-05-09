Dünyayı şok eden paylaşım! Elon Musk ölüyor mu?

Sosyal medya bir kez daha Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı konuşuyor. Ünlü milyarder Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi' ifadesine yer verdi.

Mikto blog platformu Twitter'ın yeni patronu Elon Musk platformda paylaştığı mesajı ile gündemde.

Sabah saatlerinde bir paylaşımda bulunan Musk, 'Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi' dedi.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

90 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk'un paylaşımı kısa sürede 50 binin üzerinde yorum, 80 bine yakın retweet ve 500 binin üzerinde beğeni aldı.

Konu ile ilgili kısa sürede pek çok spekülasyon yapılırken Musk'tan henüz net bir açıklama gelmedi.

Musk'ın tweet'le neye atıfta bulunduğu bilinmiyor, ancak milyarder iş insanı, mikro blog sitesini zaman zaman 'mizah' amacı ile de kullanıyor.

Paypal ile başlayan süreç

Dünyanın en zengin insani olan Musk, Güney Afrika'da büyüdükten sonra Musk, 17 yaşında Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındı.

Musk buradaki eğitimi sırasında internet üzerinden çalışan online bir ödeme sistemi olan PayPal'i kurdu ve daha sonra 150 milyon Dolar karşılığında sattı.

Musk, 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı. Yüzde 11,7’lik PayPal hissesi ona bu satıştan 165 milyon Dolar kazandırdı. Musk bu parayı hayallerini gerçekleştirmek için son kuruşuna kadar kullanmayı tercih etti.

Serveti büyüdükçe hayallerine daha da yaklaşıyordu. Kazandığı 165 milyon dolar ile bugün onun adını duymamıza vesile olan şirketlerin temelini attı.

Uzayı devlet tekelinden çıkarma hayali için SpaceX'e 100 milyon dolardan fazla yatırım yaparak kariyerinin en büyük riskini aldı.

İtirafı

SpaceX, Tesla, ve SolarCity’ye yaptığı yatırımlar sonrası nerdeyse meteliksiz duruma düşmüştü. Musk yıllar sonra 2008’i 'Hayatımın en zor yılıydı' sözleri ile özetleyecekti.

2009’a sayılı günler kala son dönemdeki en iyi haberi aldı. NASA, SpaceX ile 1.5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.

Artık aldığı risklerin meyvelerini toplama zamanı gelmişti. 2010 yılında ise Tesla borsaya açıldı ve 226 milyon dolar değerinde yatırım aldı.

2015 yılına gelindiğinde SpaceX 24’üncü uzay misyonuna imza attı. Bir yıl sonra şirketin geliştirdiği Falcon 9 roketi okyanusun üzerine kurulan platforma ilk başarılı inişini gerçekleştirdi.

Musk'ın yıllardır hayalini kurduğu yeniden kullanılabilir roket projesi artık şüphe duyulamaz hale gelmişti.

Falcon 9 tecrübesinden faydalanarak üretilen Falcon Heavy 2018’deki tarihi misyon ile hem yatırımcıların hem de Musk’ın yüzünü güldürdü.

Dünyanın en güçlü roketi ünvanının sahibi olan Falcon Heavy'yi başarılı bir şekilde uzaya fırlatan Musk pazarlama alanında da usta olduğunu rokete Tesla marka bir araç yerleştirerek kanıtladı.

Günlerce dünya basını ve Sosyal Medya uzaya gönderilen ilk otomobil ve içindeki mankeni konuştu.