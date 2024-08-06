Dünyayı savaşa çekmek istiyorlar! İsrail bu kez o ülkenin sınırını vurdu
Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, Orta Doğu'da gerilimi artırmaya devam ediyor. Güney Lübnan'ı vuran İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut’un üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.
İsrail ve Hizbullah arasında, işgalcilerin Gazze'deki katliamlarını artırması nedeniyle gerilim devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Lübnan’da Hizbullah’ın kontrolündeki bölgelere saldırı düzenledi. Yükselen dumanlar Lübnan’ın sınır hattındaki köylerinden görüldü.
Hizbullah ise İsrail’in saldırılarına misillemede bulundu. İsrail’in saldırılarının ardından bölgede orman yangınları başlarken Güney Lübnan’ın sınır hattında bulunan köyleri halk terk etti.
İsrail savaş uçakları Beyrut’ta alçak uçuş gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın yapması beklenen konuşma öncesi Lübnan’ın başkenti Beyrut’un üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Uçaklar, sonik patlamaya neden olurken, Beyrut halkı korku ve paniğe kapıldı.