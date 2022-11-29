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Dünya Dünyayı şaşkına çeviren olay! 11 gün boyunca burada seyahat ettiler
Dünya

Dünyayı şaşkına çeviren olay! 11 gün boyunca burada seyahat ettiler

Nijerya'dan yola çıkan bir geminin su hizasında bulunan dümen kısmında 11 gün boyunca seyahat eden 3 mülteci İspanya sahil güvenliği tarafından kurtarıldı. Susuzluk çektiği belirlenen mülteciler tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 12:41:00 -
Dünyayı şaşkına çeviren olay! 11 gün boyunca burada seyahat ettiler

İspanya sahil güvenlik güçleri Nijerya'dan yola çıkan bir geminin gövdesinin aşağısında, su hizasında bulunan dümen bölümünde 11 gün boyunca seyahat eden 3 mülteciyi kurtardı. Mültecilerin, susuzluk çektiği belirtilerek tedavi altına alındığı ifade edildi.

17 Kasım'da yola çıktı

Sahil güvenlik tarafından dün yapılan açıklamada "Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı. Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı" denildi. Malta bandıralı Althini II adlı tankerin 17 Kasım'da Lagos'tan ayrıldığı belirtildi.

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