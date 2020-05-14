Dünyayı şaşkına çeviren karar: DSÖ yetkililerini ülkeden kovdular!

Doğu Afrika ülkesi Burundi’nin Dışişleri Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ülke temsilcisi ve 3 uzmanının ülkede ‘istenmeyen adam’ ilan edildiğini ve 3 gün içinde ülke topraklarını terk etmeleri yönünde nota verildiğini açıkladı.

Dışİşleri Bakanlığı’na göre DSÖ Afrika Merkez Bürosu ile Burundi Bürosu’na gönderilen yazılı notada, örgütün Burundi Temsilcisi Walter Kazadı Mulombo ile 3 uzmanı Daniel Tarzy, Ruhana Mirindi Bisimwa ve Jean Pierre Mulunda Nkata'nın 15 Mayıs'a kadar ülkeyi terk etmeleri istendi.

Burundili bir yetkilinin AFP’ye yaptığı açıklamaya göre söz konusu DSÖ ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek vermek amacıyla ülkede bulunuyordu.

Diplomatik ve idari kaynaklara göre Burundi Dışişleri Bakanlığı, DSÖ’nün ülke temsilcisi ve üç uzmanına karşı harekete geçmeye karar verdi.

Ancak Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’nın görüşmesi sonrası bu karar askıya alınmıştı.

DSÖ uzmanlarının ülkeden gönderilme kararı 20 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimlerinden günler önce gelirken, doktorlar ve muhalefet Burundi hükümetini koronavirüs vakalarını gizlemekle suçluyor.

Şu ana kadar ülkede 27 vaka ve 1 ölüm kaydedildi.

Burundi hükümeti, sınırlarını kapatmaya karar verdi ancak bölgedeki ülkelerin çoğunun aksine izolasyon önlemleri almadı.