Dünyayı sarsan sorun son buldu! Bu akşam serbest bırakacağız
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi, geçen ay el konulan İran'a ait "Grace 1" isimli petrol tankerinin bu akşam serbest bırakılacağını açıkladı.13 Ağustos 2019 Salı 14:06
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu. İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamış, bu sözlerini eyleme geçirerek bazı petrol tankerlerine el koymuşlardı.
GEMİYİ SERBEST BIRAKMA KARARI ALDILAR
İngiltere ile İran arasında artan ve Körfez'de gerilimi tetikleyen bu gelişmeler sonrası bugün sıcak saatler yaşanıyor. Sabah saatlerinde İran resmi haber ajansı IRNA, el konulan tankerin bugün serbest kalınacağını duyurmuştu. Kısa bir süre önce ise, Fars haber ajansı Cebelitarık yönetiminden aldığı bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Fars, İran'a ait "Grace 1" tankerinin bu akşam serbest bırakılacağını duyuruldu.
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