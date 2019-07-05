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Dünyayı sarsan itiraf: Nükleer savaş hazırlığı yapıyoruz

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General Goldfein, nükleer savaş çıkması durumunda ülkesinin izleyeceği yolu ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 08:09
Dünyayı sarsan itiraf: Nükleer savaş hazırlığı yapıyoruz

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General Goldfein, nükleer savaş çıkması durumunda önce ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı Orgeneral Wolters ile iletişime geçileceği, ardından ABD ve NATO kuvvetlerinin, “taarruz uçakları, bombardıman uçakları, yakıt ikmal uçakları, keşif araçları ile siber, uzay ve özel operasyonları” içeren yoğun karşı saldırı “anında” başlatacağını söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein, nükleer savaş çıkması durumunda izlenecek planın ayrıntılarını açıkladı.

Nükleer savaş çıkması durumunda önce ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile iletişime geçmesi gerektiğini belirten Goldfein, ardından ABD ve NATO kuvvetlerinin, “taarruz uçakları, bombardıman uçakları, yakıt ikmal uçakları, keşif araçları ile siber, uzay ve özel operasyonları” içeren yoğun karşı saldırı “anında” başlatacağını söyledi.

Hyten rapor verecek

Ardından Amerikan topraklarına yönelik misillemeyi önleme amacıyla Kuzey Amerika Hava-Uzay Komutanı General Terrence O'Shaughnessy ile irtibata geçmesi gerektiğini dile getiren Goldfein, karada konuşlandırılan füze savunma sistemlerinin füze saldırısını püskürtmeye ve yalancı hedefler arasında gerçek başlıkları tespit etmeye hazır olacağını kaydetti. Ardından son aşamada, nükleer denizaltıların devreye girmesi, “su altından yıkıcı darbenin indirilmesi” planlanıyor.

Goldfein'in üçüncü muhatabı da ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten olacak. Hyten'in, düşmanın “durdurulması” için hangi nükleer saldırıya ihtiyaç olduğunu rapor etmesi gerekiyor.

Defense Maven'in aktardığına göre Goldfein, “Bu misyonların her birisi ‘kusursuz' ve hepsinin aynı anda devreye sokulması gerekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 08:09
  1. ABD
  2. İran
  3. ABD nükleer savaş

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  • Yunus 16 Yunus 16 22 dk önce
    NÜKLEER SAVAŞA KARŞI HAZIRLIK NE OLUYOR? GÜYA GÜÇLÜ OLDUKLARINI SÖYLEMEYE ÇALIŞIYOR! AMERİKA YA ATILDIĞI ZAMAN NASIL KORUNACAKSINIZ? BÜTÜN CANLILAR SİNEK GİBİ ÖLECEK, İNSANLIĞIN SONU. ODUN KAFALI GENERAL SEN Mİ GERİ ZEKALISIN? İNSANLARI APTAL MI SANIYORSUN?

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