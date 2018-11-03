0553 313 94 23
impression

Dünyayı sarsan iddia: Suikast timini o yönetiyordu!

Wall Street Journal gazetesi, çok tartışılacak bir iddiayı gündeme getirdi. Gazetenin iddiasına göre Suudi Arabistan Veliaht  Prensi Muhammed bin Selman'a en yakın isimlerden olan ve Prens'in basın  danışmanlığını yapan Suud el-Kahtani'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğunu ileri sürüldü.

03 Kasım 2018 Cumartesi 08:09
Dünyayı sarsan iddia: Suikast timini o yönetiyordu!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal,  Suudi Kraliyet  Ailesinden bazı kişiler, hükümet danışmanları, Batılı yetkililer, aktivistler  gibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın  basın danışmanı 40 yaşındaki Suud el-Kahtani'nin Kaşıkçıcinayeti için İstanbul'a  gönderilen suikast timini yöneten kişi olduğunu iddia etti.

Haberde, "Kahtani'nin bu cinayetteki muhtemel rolü, Suudi Arabistan'ın  Veliaht Prens'i bu işin dışında tutma çabalarını da zora sokuyor." ifadesi  kullanıldı. Habere göre, Prens Muhammed bir taraftan ülkesinde sosyal reformlar  yaparken, Prens'in en yakınındaki isimlerden Kahtani de muhalif seslere karşı  sıfır tolerans politikası yürüttü ve basın danışmanının radarına giren ilk  kişilerden biri Kaşıkçı oldu.

Bazı vaatlerle döndürmeye çalışmış

Kahtani, önce Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle kandırılarak Suudi  Arabistan'a dönmesini sağlamak istedi ve Suudi gazeteciye "Veliaht Prens  editörlüğünüze değer veriyor. Sizi tekrar Suudi Arabistan'da görmek istiyor."  mesajını gönderdi. Cemal Kaşıkçı'nın ülkesine dönmemesi üzerine Suudi yönetimi  gazetecinin oğlu Salih'e ülkeden çıkış yasağı koydu ve İstanbul'daki  başkonsolosluktaki cinayet planlanmaya başlandı.

Kaynaklara göre, Kaşıkçı'ya İstanbul'daki Suudi Arabistan  Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim tarihi için randevu veren konsolosluk görevlisi de  Kahtani ile sürekli iletişim halindeydi. Prens Muhammed bin Selman'ın en  güvendiği bir diğer isim olan Suudi Arabistan İstihbarat Şefi Yardımcısı General  Ahmed el-Assiri de Kahtani'den aldığı emir doğrultusunda suikast timini topladı.

Kahtani ve assiri görevden alınmış

Suikast timinin İstanbul'a giderken kullandığı ve Prens Muhammed bin  Selman'ın ofisi tarafından kontrol edilen havayolu şirketine ait uçakların  kullanım iznini onaylama görevinin de Kahtani'de olduğunu vurgulayan kaynaklar,  Kral Selman bin Abdulaziz'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türk yetkililerin  topladığı deliller hakkında bilgilendirildikten sonra hem Assiri'yi hem de  Kahtani'yi görevden aldığını belirtti.

Şu anda her iki yetkilinin de soruşturma altında olduğunu aktaran  kaynaklar, ne Kahtani ne de Assiri'nin tutuklandığını ifade etti.

Kahtani'nin yerli basın üzerindeki kontrolü artırdığı, ayrıca sosyal  medyada yazılanların kontrol edilmesi için 3 bin kişiden oluşan bir heyet  kurduğunu dile getiren kaynaklar, Kahtani'nin kadın hakları savunucularını  susturmak için de kampanya yürüttüğü bilgisini paylaştı.

Ayrıca kaynaklar, Katar krizi, kadın hakları aktivistlerinin  susturulması gibi Muhammed bin Selman'ın en tartışmalı kararlarına Kahtani'nin  öncülük ettiğini kaydetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın  İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan  yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul  etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Maktul  Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi  Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama  doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür.  Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok  edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 08:09
  1. İstanbul
  2. cemal kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyayı sarsan iddia: Suikast timini o yönetiyordu!
    1. Dünyayı sarsan iddia: Suikast timini o..
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Cemal Kaşıkçı'yı İsrail üretimi..
    4. Aydın’da korkunç olayda acı haber…..
    5. Bunu yapan yandı! İlk cezayı o yedi
    6. ‘Asitle eritmede kemik parçası kalır’
    7. Sınırda kuş uçurtulmayacak!
    8. Harekat öncesi terör örgütünde büyük..
    9. İşte Başkan Erdoğan’ın dedesinin..
    10. ‘Rütbe sökme’ davasında sürpriz karar
    11. Görüşmeler hızlandı… İki şehirde..
    12. Abdurrahim Albayrak: Başka başkanlar..
    13. Erman Toroğlu: Fenerbahçeli futbolcu..
    14. Kerem İnan'dan hakem eleştirisi: Fırat..
    15. Rıdvan Dilmen'den Galatasaray..
    16. Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy: Daha..
    17. Fransız filozof Derrida: 1928'de..
    18. Ahmet Çakar'dan çok sert ifadeler:..
    19. Fatih Terim'den maç sonu açıklaması:..
    20. Netanyahu'dan 'Cemal Kaşıkçı'..
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar