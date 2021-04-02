Dünyayı sarsan gelişme! Yeni hastalık tespit edildi

New Brunswick'teki yetkililer yeni beyin hastalığıyla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. Menşei bilinmeyen ilerleyici olan bu hastalığın 45 kişide görüldüğü, 35'nin doğrulanmış vaka, 8 kişinin ise şüpheli vaka olduğu açıklandı. Araştırma ekibinden Dr. Jennifer Russell konuyla ilgili olarak "Büyük olasılıkla yeni bir hastalık. Nedenini belirlemek için çalışmalar yapıyoruz, fakat önümüzde çok iş var" yorumunda bulundu.

Belirli bir bölgeyi etkiliyor

Iflscience.com sitesinde yer alan habere göre hastalık çeşitli yaş gruplarını etkiliyor, hatta bazı gençleri de etkiliyor. Gizemli hastalık New Brunswick'in kuzeydoğusunda yer alan Acadian Yarımadası ile güneydoğudaki Moncton bölgesinde yoğunlaşmış görünüyor. Kanada'nın başka bir yerinde veya farklı ülkelerde başka bir vaka yok.

Vaka sayısı arttı

Gizemli beyin hastalığıyla ilgili ilk vaka 2015'te ortaya çıktı, fakat son yıllarda vaka sayısı arttı. 2019'da 11, 2020'de 24 vaka daha tespit edildi. 5 kişinin bu hastalık nedeniyle öldüğü sanılıyor.

Hastalığa yakalanan insanlarda davranış değişiklikleri, uyku bozuklukları, açıklanamayan ağrılar, halüsinasyon görmek, koordinasyon sorunları, şiddetli kas ağrıları gibi nörolojik semptomlar görülüyor.

Dr. Jennifer Russell semptomların ölümcül bir beyin hastalığı olan Creutzfeldt-Jakob (CJD) ile yakın benzerlikler taşıdığını belirtti. CJD, prion adı verilen bir protein türünün yol açtığı bir hastalık.

Ancak CJD ve bilinen tüm prion hastalıkları erken yapılan testlerle anlaşılabiliyor. Bu gizemli hastalık yeni bir prion hastalığı türü ya da tamamen yeni bir hastalık olabilir.

Nörotoksinler sebep olabilir

CBC'ye göre hastalığa neden olabilecek çevresel toksinler de araştırılıyor. Raporda deniz ürünlerine bağlı bakteriler tarafından üretilen bir nörotoksin olan BMAA (B-methylamino-L-alanine) üzerinde araştırmalar yapıldığı belirtildi. BMAA dışında kabuklu deniz ürünleri, sardalya ve hamsilerdeki algler tarafından üretilen domoik asit nörotoksini de diğer bir şüpheli olarak görülüyor. Fakat hastalığa neden olan patojen bulunmuş değil.

Gizemli hastalığa neyin sebep olduğuna dair araştırmalar sürüyor. Araştırma ekibi bu konuyla ilgili olarak nörologlar dışında, hayvan bilimi, çevre sağlığı, saha epidemiyolojisi, toksikoloji, mikrobiyoloji, viroloji alanlarında farklı uzmanlarla çalışıyor.

Araştırmacılar hastalığın çevresel etkilerle bağlantı olup olmadığı konusunda da yoğun bir çalışma içinde. Nörolog Alier Marrero yaptığı açıklamada, "Çevresel bir duruma maruz kalmaya işaret eden bazı coğrafi kümelenmeler var gibi görünüyor. Ancak bundan bahsetmek için daha çok erken" dedi.

New Brunswick'te hastalıkla ilgili panik başlamış durumda. New Brunswick'teki siyasetçiler, bilim insanlarından hastalıkla ilgili olarak hızla yanıt beklediklerini belirtti. Fakat uzmanlar hastalıkla ilgili bulgulara ulaşmak için biraz daha zamanın gerekli olduğunu belirtiyor.