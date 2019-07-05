Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

Suudi Arabistan eski Veliaht Prensi Muhammed Bin Nayif’in Başdanışmanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kral Selman’ın sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, “Suudi Arabistan’da kanlı günlerin hazırlığı var” yorumunda bulundu.

Suudi Arabistan Eski Veliaht Prensi Muhammed Bin Nayif'in Başdanışmanı, resmi sosyal medya hesabından Suudi Arabistan kralı Selman'ın sağlık durumu hakkında kritik bir açıklama yaptı.

"Kanlı olacak"

Başdanışman şunları söyledi:

“Kral (Selman)'ın durumu gün be gün daha da kötüleşiyor, doktorlar Kralın akrabalarını günlerinin sayılı olduğu yönünde bilgilendirdi ve bunun üzerine Muhammed Bin Selman Kralın ölümünden sonraki durumun kontrol altında tutulabilmesi için kişisel muhafızlarının toplanması talimatı verdi. Ritz Carlton senaryosunun tekrarlanmasına yönelik bir hazırlık var fakat bu sefer daha geniş çaplı ve belki de kanlı olacak.”

Prens Nayif Bin Abdulaziz'in oğlu Muhammed Bin Nayif, veliaht prens iken Kral Selman teamüllerin aksine onu görevinden alarak oğlu Muhammed Bin Selman'ı veliaht prens olarak atamıştı.

Muhammed Bin Selman göreve geldikten sonra hanedanlık üyesi prensleri Ritz Carlton Otelinde gözaltına almıştı.

Kasım 2017'de “rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele” iddiasıyla ülkedeki üst düzey isimlere düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddia edildi. Yolsuzluk adı altında yapılan operasyonun ülke elitlerine zenginliklerinin ve özgürlüklerinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a bağlı olduğunu hatırlatmak için yapıldığı kaydedildi.

İsmini açıklamayan iki emekli ABD hükümet yetkilisi ve bir istihbarat görevlisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 prens, 4 bakan, onlarca eski bakan ve iş adamına psikolojik ve fiziksel işkence uygulandığı ifade etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın uzun süredir ileri derecede Alzheimer hastası olduğu ve birkaç saat öncesini dahi unuttuğu söyleniyordu.

ABD ve İsrail tarafından desteklenen Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ise ülkenin fiili yöneticisi konumunda.

Suudi Arabistan Krallığı, Osmanlı Devletine karşı İngilizlerle yürütülen mücadelenin ardından 1932 yılında Abdulaziz Bin Suud liderliğinde kuruldu.