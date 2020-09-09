Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve uluslararası örgütler tarafından hazırlanan yeni raporda, koronavirüs salgını nedeniyle karantina döneminde karbon salınımının yüzde 17 azalsa da atmosferdeki uzun süreli gaz konsantrasyonlarının artmaya devam ettiği bildirildi.

2015 ve 2020'nin şimdiye kadarki en sıcak 5 yıl olarak kayda geçmesinin belirtildiği raporda, küresel sıcaklık artışının gelecek 5 yılda 2,7 santigrat daha yükseleceği tahmin ediliyor.

Geri dönüşü olmayacak

Raporda iklim değişikliğinin geri dönüşü olmayan etkilerinin artmaya devam ettiği belirtilirken, Grönland ve Antarktika'da buzulların hızla erimesiyle su seviyesinin hızla artmaya devam ettiği belirtildi.

2050'ye kadar 2,7 ila 3,2 milyardan fazla kişinin su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağı belirtildi.

5 yıl önce Fransa'da imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulmasını amaçlıyordu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, 2019'un kasım ayında söz konusu anlaşmadan çekilmek için resmen BM'ye başvurdu.