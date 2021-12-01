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Sağlık Dünyayı rahatlatan haber Uzakdoğu’dan geldi!
Sağlık

Dünyayı rahatlatan haber Uzakdoğu’dan geldi!

Tüm dünyayı endişeye sürükleyen Omicron varyantına ilişkin Uzakdoğu’dan gelen haber herkesi rahatlatacağa benziyor. Hong Kong Üniversitesi, Omicron varyantını izole etmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 17:04:00 -
Dünyayı rahatlatan haber Uzakdoğu’dan geldi!

Yeni Akit/Ankara

Hong Kong Üniversitesi (HKU) Mikrobiyoloji Bölümü’ndeki araştırmacılar, klinik örneklerden SARS-CoV-2 Omicron varyantını izole etmeyi başardı. HKU tarafından yapılan açıklamada, Asya’da Omicron varyantını izole etmeyi başaran bilinen ilk araştırma ekibi olduğunu söyledi.

Omicron’a karşı aşı geliştirilmesinin önü açıldı

İzole edilen varyant, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “endişe verici varyant” olarak belirlenen Omicron’a karşı aşıların geliştirilmesini ve üretilmesini sağlayacak. HKU ekibi, 25 Kasım’da Hong Kong’da ilk iki Omicron vakasının doğrulanmasından dört gün sonra ve varyantın Güney Afrika’dan DSÖ’ye 24 Kasım’da ilk bildirilmesinden beş gün sonra, yerel saatle pazartesi günü geç saatlerde varyantı izole etmeyi başardı.

İzolasyon sonuca yönelik ilk adımı oluşturuyor

Omicron varyantı vakaları, hükümetlerin acil seyahat yasakları getirmesi ve gözetimi artırması nedeniyle, o zamandan beri dünyanın dört bir yanından rapor edilmişti. Araştırmayı yöneten Bulaşıcı Hastalıklar Başkanı Profesör Kwok-yung Yuen, “Varyasyonun ciddi tehditlerini fark ettik ve hemen harekete geçtik. Varyasyonu izole etmek, varyantın acil çalışmasında ilk adımını oluşturuyor” dedi. Araştırma ekibi şu anda virüsün bulaşıcılığını, bağışıklıktan kurtulma kabiliyetini ve hayvan modellerinde patojenitesini değerlendirmede kullanılmak üzere virüsü genişletmek üzerinde çalışıyor. Ekip ayrıca, inaktive edilmiş tam virüs aşılarının acil olarak geliştirilmesi ve üretilmesi için fırsatları araştırıyor.

 

 

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