Dünyayı "Muhammed Salah" kasırgası vurdu!

Liverpool'un Roma'yı 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçındaki üstün performansıyla Muhammed Salah, dünya basınında gündeme oturdu.

İngiliz gazetesi Guardian'da, karşılaşmayı 2 gol ve 2 asistle tamamlayan Mısırlı yıldızın takımını taşıdığı belirtilerek, "Muhteşem Salah'ın rüzgarı, Liverpool'u sürüklemeye devam ediyor. Salah, eski takımının defansını tek başına geçerek maçı aldı. Roma, Salah'ın oyundan çıkmasının ardından kendine gelerek iki gol bulabildi." ifadeleri kullanıldı.

Mısırlı yıldızdan övgüyle bahseden Daily Mail'de, "Salah Şov" başlığıyla verilen haberde, "Maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde, bugüne kadar Avrupa arenasında bir İngiliz kulübünde en iyi performans gösteren oyuncu, maçtan çıkan Salah oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiliz yayın kurumu BBC'de ise, toplam 10 kez ağları sarsan Salah'ın Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı futbolcu unvanını elde ettiği hatırlatılarak, "Roma karşısında Liverpool'un oyunu kontrolü altına almasını sağlayan, Salah'ın süper performansı oldu." manşeti kullanıldı.

İtalya basınında, Romalı oyuncuların Salah'ı maç boyunca tutmayı başaramadığını ve bunun sonucunda 5 gol yediği yazıldı.

La Repubblica, Liverpool'da bu sezon Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane üçlüsünün toplamda 88 gole ulaştığı anımsatılarak, "Harika üçlü, Anfield Stadı'nda Di Francesco'nun takımını bozguna uğrattı." manşetiyle haberini okuyucularına duyurdu.