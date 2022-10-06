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Gündem Dünyayı karşımıza alırmışız! DEVA Partili Bilgiç'ten düşman ağzı
Gündem

Dünyayı karşımıza alırmışız! DEVA Partili Bilgiç'ten düşman ağzı

DEVA Partili isimler, Türkiye’nin çıkarlarına şaşı bakmayı sürdürüyor. DEVA Partili Abdurrahman Bilgiç, tıpkı Yunan, Fransız gibi konuşarak, Libya’da Trablus Hükûmeti ile hidrokarbonlar alanında imzalanan mutabakat muhtırası üzerine yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı’na uyarılarda bulundu. Bilgiç, “Eğer Mısır’ı ve Libya’daki Temsilciler Meclisi’ni ikna etme yolunu bulmazsanız, Yunanistan’a istismar ve propaganda imkânı tanırsınız. Dünyayı karşınıza alırsınız” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 16:16:00 -
Dünyayı karşımıza alırmışız! DEVA Partili Bilgiç'ten düşman ağzı

Yeni Akit/Ankara

DEVA Partisi Genel Başkanlık Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Türkiye ile Libya Ulusal Birlik Hükûmeti arasında 3 Ekim’de imzalanan Mutabakat Belgesi’ni değerlendirdi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Bilgiç, Türkiye’nin Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını koruması gerektiğini vurguladı. Bilgiç şöyle konuştu:

‘Bingazi tarafı karşımızda, Mısır itiraz ediyor’

‘‘Şimdi ‘Yunanistan ve Avrupa Birliği karşımızda, Amerika karşımızda’ diyoruz. Sadece onlar olsa neyse ama Libya’da Temsilciler Meclisi’nin olduğu Bingazi tarafı da karşımızda! Mısır da itiraz ediyor. Hatta bu anlaşmanın geçersiz olduğunu söylüyorlar.’’

‘Anlaşmaların alt yapısını hazırlamak gerekir’

“Eğer gereken tedbirleri alıp hiç olmazsa Mısır’ı ve temas halinde olduğumuzu sandığımız Temsilciler Meclisi’ni diplomatik yollarla ikna etme yolunu bulmazsanız, ikili anlaşmanın alt yapısını hazırlamazsanız, sadece Bingazi tarafına ve Mısır’a değil, aynı zamanda Yunanistan’a istismar ve propaganda imkânı tanırsınız. Dünyayı da karşınıza alırsınız. Onun için bu tür adımlarda çok iyi analizler yapıp kararları ona göre almak ve anlaşmaların alt yapısını hazırlamak gerekir.’’

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