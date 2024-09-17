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Dünya Dünyayı dehşete düşüren kişi: Dünyayı çıkarları için kullanan adam, Binyamin Netanyahu
Dünya

Dünyayı dehşete düşüren kişi: Dünyayı çıkarları için kullanan adam, Binyamin Netanyahu

Yeniakit Publisher
2024-09-17 01:27:00 - 2024-09-17 07:51:08
Dünyayı dehşete düşüren kişi: Dünyayı çıkarları için kullanan adam, Binyamin Netanyahu

Dünyayı şok eden Binyamin Netanyahu ile ilgili tüm ABD'de mobilya satıcılığından İsrail Başbakanlığına yükselmesi konuşuluyor. Küstah Netanyahu, meydana gelen önemli olayların merkezinde yer alan bir ülkeyi yönetiyor. Küstahça verdiği kararlarla tüm dünyayı şok etmeye devam ediyor.

Binyamin Netanyahu ABD'de mobilya satıcılığından İsrail Başbakanlığına nasıl yükseldi?

"O BİR APTAL DEĞİL"

On beş yıl önce, Binyamin Netanyahu'nun babası Benzion'dan, İsrail başbakanı olan oğlu hakkında görüş bildirmesi istendi.

Benzion'un yanıtı şöyle oldu: "O bir aptal değil."

Binyamin Netanyahu, bugün Ortadoğu ve dünyadaki olayların merkezinde yer alan bir ülkeyi yönetiyor.

Ülkelerin ve insanların kaderlerini kontrol ediyor, başkanlar, krallar, ordu ve istihbarat şefleriyle muhatap oluyor.

"EN ÖNEMLİ SİLAHI PAZARLAMA BECERİLERİ"

İngilizce yayın yapan Şarkul Asvat'a göre, Netanyahu'yu çözebilen çok az insan var. Çok iyi bildiği bir şey var, o da kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak.

İsrail liderinin istediğini elde etmesini hiçbir şey engelleyemez. Cephaneliğindeki en önemli silah, pazarlama becerileridir.

"ÇOK İYİ BİR YALANCIYDI"

Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde mobilya satıcısı olarak işe başladı. Değersiz mobilyaları değerli bir şeymiş gibi pazarlayarak satma konusunda ustaydı.

Mağaza sahibi eski stoklarından kurtulmak isterse, işi Netanyahu'ya verirdi. Netanyahu, bunları mağazanın en iyi ürünleriymiş gibi pazarlardı. Çok iyi bir yalancıydı, yüzü asla gerçeği ifşa etmezdi.

İSTİFA SÜRECİ

ABD'deki işinden siyasete atılmak için istifa etti. Birleşmiş Milletler'de İsrail temsilcisi, ardından dışişleri bakan yardımcısı ve daha sonra dışişleri bakanı olarak atandı.

Başbakan olmadan önce maliye bakanlığı görevini üstlendi, bu görevi İsrail'de rekor bir süre elinde tuttu.

PAZARLAMA BECERİLERİNİ SİYASİ HAYATINA TAŞIDI

Netanyahu, tüm pazarlama becerilerini ve numaralarını siyasi hayatına taşıdı.

Bunun en iyi örneği, herhangi bir esir takasını engellemek için Philadelphi Koridoru sorununu nasıl yarattığıdır.

23 MİLYON DOLARLIK SERVET

Uzun kariyeri boyunca Netanyahu'nun zayıf noktasının paraya olan düşkünlüğü ve hediye almak olduğu ortaya çıktı.

23 milyon dolarlık bir servete sahip ve aylık maaşı yaklaşık 20 bin dolar.

SİYASİ ÇIKARLARI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE

Netanyahu planladığı gibi başbakan olarak kalırsa, Hamas'ın 7 Ekim saldırısını araştırmak için resmi bir soruşturma komisyonunun kurulmasını önleyebilecek.

Pozisyonunu, yargıçların değiştirilmesi için baskı yapmak amacıyla kullanabilecek.

Rehinelerin yakınları, sevdiklerinin hayatlarının Netanyahu'nun siyasi ve halk çıkarları yüzünden heba edilmesine inanamıyor.

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Yorumlar

turk

Bu olayla su ortaya cikti Din kardesligi YOK goruyorum. Bu Olsa KArdese yardim olur

Abdüsselam Efe

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Allah ın adı ile rahman rahim. ISLÂM ÂLEMİ 'NIN LİDERLERİ, ISRAIL DEN DAHA ZALIM! Yaklaşık bir yıldır, sadece kınamakla yetinen zavallı ISLÂM âlemi , israile adeta yardım etmişlerdir. Cihat damarları kurumuş, imanı zayıflamış, Ar damarı çatlamış, Dini para , kıblesi kadın olan bizim gibi Müslümanların, kendindense liderlerindense bir hayır çıkmaz, Allah teâlâ yardim etsin Filistin e, bizleri de Rahmeti ile uyandırsın âmin bi hürmeti Taha ve Yasin. 17.9.2024 Abdüsselam EFE.
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