Dünya'yı bekleyen büyük tehlike! Çarparsa felaket yaşanacak

NASA’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biri gökdelen büyüklüğünde olmak üzere, yedi gök taşının önümüzdeki haftalarda Dünya'nın yakınlarından geçmesi tahmin ediliyor. Uzmanlar, gök taşlarının dünyaya çarpması halinde ciddi hasara neden olabileceğini belirtti.

Gök taşlarından, hemen hemen 379 metre uzunluğundaki "2004 UE"nin 13 Kasım 2021 tarihinde Dünya'ya 4,18 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği bekleniyor.

NASA'ya göre, ortalama 228 metre çapındaki "1996 VB3" gök taşının da 3,37 milyon kilometre uzaklığa kadar Dünya'ya yaklaşması öngörülüyor. Geçiş hızının da hemen hemen 14 milyon kilometre olacağı belirtiliyor.

Bu asteroidin ardından da "2021 SM3" gök taşının 5,63 milyon kilometre mesafeye kadar Dünya'ya yanaşacağı ifade ediliyor. Geçen ay belirlenen "2021 SM3", 160 metre çapında olduğu belirtiliyor.

Dünya'ya çarparsa ciddi hasara yol açabilir

Uzmanlar, bu dev uzay kayalarının Dünya'ya çarpmaları halinde ciddi hasara yol açabileceğini, ancak henüz böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurguluyor.