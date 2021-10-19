  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir karar verin artık hangisi? Yandaşların dolar ‘çelişkisi’ pes dedirtti

İngiltere'den kritik Türkiye hamlesi: Tarihe geçecek

Altın fiyatlarında son durumu merak ederken… Türkiye’ye altın müjdesi

Amerikalı gazeteciden Ruslar'ı çıldırtan hareket! 'Bacaklarını bilerek açtı'

Fransa basınından Başkan Erdoğan itirafı! SİHA’larla ilgili çarpıcı ifadeler

Sözde milliyetçi Akşener, İmamoğlu ve HDP'lilerin birlikte poz verdiği 'Hafıza Odası' sergisine çelenk yollamış!

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Güneştekin'i haşat eden sözler!

Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor

Bölgede hareketlilik… Dünyayı sarsan en kanlı saldırının başrolü! ‘Komşu ülkede yakalandı’

Şirin Payzın seni de ilgilendiriyor bu sözler! Soner Yalçin solak mahallesine fena çaktı
Teknoloji Dünya'yı bekleyen büyük tehlike! Çarparsa felaket yaşanacak
Teknoloji

Dünya'yı bekleyen büyük tehlike! Çarparsa felaket yaşanacak

NASA, biri gökdelen büyüklüğünde olmak üzere, yedi gök taşının önümüzdeki haftalarda Dünya'nın yakınlarından geçmesinin tahmin edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 19:56:00 - 2021-10-19 19:57:59
Dünya'yı bekleyen büyük tehlike! Çarparsa felaket yaşanacak

NASA’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biri gökdelen büyüklüğünde olmak üzere, yedi gök taşının önümüzdeki haftalarda Dünya'nın yakınlarından geçmesi tahmin ediliyor. Uzmanlar, gök taşlarının dünyaya çarpması halinde ciddi hasara neden olabileceğini belirtti.

Gök taşlarından, hemen hemen 379 metre uzunluğundaki "2004 UE"nin 13 Kasım 2021 tarihinde Dünya'ya 4,18 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği bekleniyor.
NASA'ya göre, ortalama 228 metre çapındaki "1996 VB3" gök taşının da 3,37 milyon kilometre uzaklığa kadar Dünya'ya yaklaşması öngörülüyor. Geçiş hızının da hemen hemen 14 milyon kilometre olacağı belirtiliyor.

Bu asteroidin ardından da "2021 SM3" gök taşının 5,63 milyon kilometre mesafeye kadar Dünya'ya yanaşacağı ifade ediliyor. Geçen ay belirlenen "2021 SM3", 160 metre çapında olduğu belirtiliyor.

Dünya'ya çarparsa ciddi hasara yol açabilir

Uzmanlar, bu dev uzay kayalarının Dünya'ya çarpmaları halinde ciddi hasara yol açabileceğini, ancak henüz böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurguluyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın budu köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü kadın budu köfte tarifi
Kadın - Aile

Kadın budu köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü kadın budu köfte tarifi

Kadın budu köfte yapılışı | Akşam yemeği için kadın budu köfte hazırlamak isteyenler "Kadın budu köfte nasıl yapılır?" sorusunun cevabını ar..
Atakaş Hatayspor sahasında galip
Spor

Atakaş Hatayspor sahasında galip

Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.
3'lü görüşme sonrası skandal Türkiye açıklaması
Dünya

3'lü görüşme sonrası skandal Türkiye açıklaması

Atina'da Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi konuk eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Tür..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay