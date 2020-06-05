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Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Hindistan'da hamile fil patlayıcılı ananasla öldürüldü

Hindistan'da hamile bir fil içine patlayıcı yerleştirilen bir ananas nedeniyle hayatını kaybetti. Olay dünya çapında büyük tepkiye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:17:00 -
Dünyayı ayağa kaldıran olay! Hindistan'da hamile fil patlayıcılı ananasla öldürüldü

Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın Kerala bölgesindeki bir milli parkta yaşayan fil yiyecek bulmak için yakındaki bir köye gitmiş, kimliği belirsiz kişilerce hazırlanmış patlayıcı dolu ananası yemişti.

Filin ağzında patlayan meyve, 2 aylık hamile hayvanın günlerce acı çektikten sonra ölümüne yol açtı.

Anne karnındaki yavru fil de ölürken, olay infiale neden oldu. Halk suçluların cezalandırılmasını isterken, sosyal medyada binlerce kişi hazırladıkları görselleri paylaşarak tepki gösterdi.

Üç şüpheliyi tespit ettiklerini açıklayan yetkililerse, bölge halkının tarım ürünlerini ayı ve domuzlardan korumak için bu yöntemi kullandığını belirtiyor.

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