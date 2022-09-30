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Dünya Dünyayı ayağa kaldıran ilhak kararına NATO'dan tepki: Asla tanımayacağız!
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran ilhak kararına NATO'dan tepki: Asla tanımayacağız!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 19:24:00 - 2022-09-30 19:31:05
Dünyayı ayağa kaldıran ilhak kararına NATO'dan tepki: Asla tanımayacağız!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği toprakları Rusya'nın parçası olarak asla tanımayacaklarını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhakının gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu bildirdi. Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, "Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır." şeklinde konuşan Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi.

 

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