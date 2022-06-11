Dünyayı ayağa kaldıran gizemli uçak! Her yerde onu arıyorlar, şimdi de yanı başımıza geldi

Avrupa'da gizemli bir uçak pek çok ülke hava sahasını izinsiz geçti, pilotun kimliği ise belirsiz.

Bulgar makamları, birçok Avrupa ülkesinde izinsiz uçuş yapan gizemli bir pilotu arıyor.

Çarşamba akşamı ülkenin hava sahasında küçük bir uçak tespit edildiğinde Bulgar savunma güçleri, yüksek alarma geçirildi.

İçişleri Bakanı Boiko Rashkov'a göre, iki kişilik Beechcraft uçağı görünüşte Macaristan'dan kalktı ve Polonya ile Slovakya üzerinden uçtu.

Pilotun kısa bir süre Sırbistan ve Romanya'ya geçiş yaptıktan sonra Karadeniz yakınlarına indiğine inanılıyor.

60 yaşındaki uçak nihayet Buhovtsi'nin kuzeydoğu bölgesindeki özel bir havaalanının pistinde motoru hala sıcak halde bulundu. Bir brandayla kapatılmıştı ve mürettebattan hiçbir iz yoktu.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli uçağın uçuş planı olmadığı, vericilerini devre dışı bıraktığı ve radyo mesajlarına veya görsel sinyallere yanıt vermediği belirtildi.

Savaş jetleri müdahalede bulunamadı

Beechcraft uçağı Macar ve Romen savaş uçakları tarafından da izlendi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov gazetecilere verdiği demeçte, uçağın "hiçbir zaman bir tehdit oluşturmadığını" söyledi ve ekledi:

"Çok düşük irtifada ve düşük hızda uçuyordu, bu da askeri jetlerin müdahalesini zorlaştırdı" dedi.

Bulgaristan'ın doğusundaki Varna savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Euronews