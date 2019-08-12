Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! Nükleer kıyamet tankı bulundu

Rusya’nın Rostov bölgesinde Sovyetler Birliği döneminde sınırlı sayıda üretilen ve ‘nükleer kıyamet aracı’ olarak adlandırılan bir Ladoga tankının bulunduğu bildirildi.

Rossiyskaya Gazeta’nın aktardığına göre Rusya’nın güneyindeki Rostov bölgesinde yer alan Kamensk-Şahtinskiy kentinde, Sovyetler Birliği döneminde sadece 5 adet üretilen ve ‘nükleer kıyamet aracı’ olarak adlandırılan Ladoga tanklarının biri bulundu.

Habere göre 80’li yıllarda başlanarak sadece 5 adet üretilen bu tanka, ‘en ağır limuzin’ de deniyordu, zira bu araçlar SSCB’nin siyasi ve askeri üst düzey yöneticileri tarafından olası bir nükleer savaş durumunda kullanılmak üzere geliştirilmişti.

6 yolcu alacak şekilde tasarlanan bu tankların kitle imha silahlarına karşı güvenli bir koruması bulunduğu için ağırlıkları 42 tondu.