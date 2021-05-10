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Dünya Dünyayı ayağa kaldıracak koronavirüs belgeleri ortaya çıktı! 3. Dünya Savaşı
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıracak koronavirüs belgeleri ortaya çıktı! 3. Dünya Savaşı

İngiliz Daily Mail gazetesinin ABD Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı belgelerle Çin-Kovid19 ilişkisini bir kez daha ele aldı. Haberde, Çinli bilim insanlarının son 6 yıldır biyolojik ve genetik silahlar üzerinde çalıştığı ve Çin'in 2015'ten beri SARS koronavirüslerini olası bir '3. Dünya Savaşı' için hazır tuttuğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 09:56:00 - 2021-05-10 09:59:50
Dünyayı ayağa kaldıracak koronavirüs belgeleri ortaya çıktı! 3. Dünya Savaşı

İlk olarak 2019'un son günlerde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Salgının başladığı günden beri yaklaşık 3.3 milyon kişinin hayatına mal olan virüs dünya genelinde 160 milyona yakın kişiye bulaştı.

Belgeler sızdırıldı

Bugün dış basında yer alan ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elde edilen belgelere dayandırılan haberler virüs ve Çin ilişkisini bir kez daha gündeme getirdi. İngiliz Daily Mail Gazetesinde yer alan habere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Aynı habere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Pekin yönetimi bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor.
Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

Zafer için temel silah

ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.

The Australian gazetesinin haberinde ise Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.

Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.

Konuyla ilgili ABD'den ilk tepki Dışişleri Komitesi'nde görev alan Tom Tugendhat'tan geldi. Tugendhat kanıtların oldukça endişe verici olduğunu belirtti.Tugendhat sözlerine şöyle devam etti; 'Bu belge, üst düzey parti liderliğine tavsiyelerde bulunanların hırsları hakkında büyük endişeler uyandırıyor. En sıkı kontroller altında bile bu silahlar son derece tehlikelidir.'

Korona labaratuvar yapımı mı?

Pekin'in 2015 gibi erken bir tarihte SARS virüsünün askeri potansiyeli olduğunu düşündüğüne dair bu son kanıt, 'Koronavirüs laboratuvar yapımı mı?' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti.

DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.

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Yorumlar

Başçavuş

Korona biyolojik silah ABD belgelerle kendini temize çıkaramaz esas terör devleti kendisidir bakın dünyayı kan gölüne çeviren ABD dir kendi başına cinle Rusya ile baş edemiyecegini anlayınca yanına adam çekmek için sahte belgelere baş vuruyor kendi başına savasamaz Afganistan Davos oldu
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Çin belası ,

Bizim dış işleri bakanı da çine olumsuz bir laf eden karşısında bizi bulur diyordu .
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